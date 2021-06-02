عاجل.. مصادر: قرار «مخالفات التصالح» يسري على الريف فقط

أكّدت مصادر حكومية، إن قرار الاعتداد بمقدار المخالفات في التصالح بمخالفات البناء الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، يسري على «الريف» فقط، ولا يسرى على المدن.

كان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقًا لما تقدم به المواطن؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

ولا تسري هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة، على أن يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنَّه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، علماً بأنَّه سيتمّ تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.

وسيُسهم هذا القرار في حل مشكلة أكثر من 1.5 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح، وهو ما يمثل 61% من المتقدمين للتصالح بوجه عام.