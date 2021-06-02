رسالة شديدة اللهجة من «مدبولي» بشأن البناء العشوائي: سنتعامل بصرامة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتصالح في بعض مخالفات البناء بإجراءات بسيطة وبأرقام ارتضاها المواطن، مطالبا المواطنين بعدم البناء العشوائي وعلى الأراضي الزراعية من جديد؛ لأن الدولة لن تسمح بذلك مرة أخرى.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، أنه وجه المحافظين ومديري الأمن والأجهزة المعنية بالتعامل بصرامة وشدة مع أي بناء جديد، والإزالة الفورية له، واتخاذ الإجراءات القانونية لمن يشرع في اتخاذ هذا الإجراء.

وتابع: «الموضوع دة إذا مكنش المواطن نفسه يشارك الدولة في تنفيذه، الموضوع هيبقى دائما تحد كبير، لأن المساحات الشاسعة الموجودة ممتدة، والدولة دلوقتي بتحاول وبتعمل كل الإجراءات لمراقبة العمران والبناء اللي بيحصل ولكن إذا لم يكن المواطن نفسه مقتنع ويشارك مع الدولة في إيقاف هذا النزيف سيظل هذا الحوار والسباق السلبي في فقدان الأراضي الزراعية في مصر مستمر».

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي: «كل اللي بطلبه من أهالينا في الريف إيقاف عملية البناء العشوائي، ونبدأ من هذه المرحلة يكون البناء بتاعنا هو بناء مخطط ومنظم وطبقا لرؤية الدولة المصرية اللي عاوزها عشان متتكررش المأساة والظاهرة اللي احنا فيها النهاردة، وتبدأ بعد عقود أخرى الدولة ترى أنها محتاجة بمشروع بحجم هذا الكبير اللي احنا هنفذه اللي الله أعلم هل القدرة المصرية للدولة أنها تنفذ مشروع بهذا الحجم مرة أخرى أم لا في المستقبل؟».