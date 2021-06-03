حظك اليوم الخميس 3-6-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يخشى مولود برج الجوزاء الارتباط ويسعى دائما ليحصل على حريته، وله مزاج متغير دائما ولا يفضل اتباع القوانين السائدة والمتعارف عليها بين الآخرين.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

رغم معاكسة القمر فإن إيمانك بنفسك وبالحق يساعدك على تخطي الخلافات.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم عليك بالتزام الكتمان ولا تستسلم للعصبية والتوتر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل حسن حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.