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حظك اليوم الأحد 30-5-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:16 ص | الأحد 30 مايو 2021
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يعرف مولود برج الجوزاء أنّه يفكر في الأمور بشكلٍ جيد في مختلف الأمور، بالإضافة إلى تميزه بالأمور المنطقية والحسابية، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يحمل لك اليوم الإيجابيات والأفراح ويعدك بالنجاح.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك تأثيرا إيجابيا وتجد في متناول يدك كل الأدوات التي تجعلك سعيدا.

 

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

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