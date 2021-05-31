حظك اليوم الاثنين 31-5-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف مولود برج الجوزاء بأنّه عديم التركيز وغير منظم، فهو غير ثابت في حبه للأشياء من حوله، ويكره القيود والروتين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك اليوم نحو الاهتمام بواجباتك وتبدو أكثر شجاعة وجرأة من السابق.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع عطارد يمنحك اليوم روح تفاؤل وتشعر بالسعادة والاسترخاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.