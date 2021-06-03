حظك اليوم الخميس 3-6-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

تتصف أنثى برج السرطان بالإخلاص، الأمر الذي يساعد على نجاح علاقاتها الاجتماعية والعاطفية، وتتمتع بشخصية متزنة ومسؤولة.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

قد تميل اليوم نحو أن تحارب بشجاعة وإصرار من أجل هدف تؤمن به.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يمدك بحب المعرفة، ويجعلك مميزا على كل المستويات.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجمة الأمريكية كريستين بيل، ويوافق تاريخ ميلادها 18 يوليو.