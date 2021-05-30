حظك اليوم الأحد 30-5-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان عاطفي وخياله واسع، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لبحث أمور مهنية ومالية وتخطط لمستقبلك وتتجه لتأمين أوضاعك المالية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

المريخ في برجك يمنحك جاذبية تساعدك على الاقتراب ممن تحب، فقط عليك أن تبقى متحفظا ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.