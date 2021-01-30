للمعلمين.. اليوم آخر موعد للتقديم بوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم السبت، هو الأخير أمام المعلمين والإداريين الراغبين في التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث أن باب التسجيل في الوظائف المتاحة سيتم غلقه اليوم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن العديد من الوظائف الشاغرة لكلا من المعلمين والإداريين وذلك بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وفتحت بالفعل باب التسجيل منذ يوم 10 من يناير الجاري، ويُمكن التقديم من الضغط هنا.

وأضافت الوزارة أن المدارس المتاح التقديم فيها عددهم 7 وهم كالتالي:

1 - مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.

2 - مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية.

3 - مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

4 - مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

5 - مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

6 - مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

7 - مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم عقد مقابلات شخصية خلال شهر فبراير القادم مع المتقدمين في الوظائف المتاحة سواء معلمين أو إداريين، مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء إجراء المقابلات الشخصية وذلك بهدف الحفاظ على صحة كافة المتقدمين.

«التعليم»: المختارون للوظائف سيتمتعون بالكثير من المميزات

وتابعت وزارة التعليم أن كلا من المعلمين أو الإداريين الذين سوف يتم اختيارهم سيتمتعون بالكثير من المميزات، مثل غيرهم ممن يعملون داخل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي يأتي من أبرزها حوافز معنوية بالإضافة إلى حوافز مادية ترتبط بجودة الأداء، هذا إلى جانب التدريب التقني بجودة عالية عن طريق خبراء، مع توفير بيئة عمل متميزة للمعلمين والإداريين، مع فرصة الحصول على خبرات علمية كثيرة مما تساهم في مركز علمي متقدم.

ومن أجل التعرف على شروط التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية سواء للمعلمين أو الإداريين، يمكن الضغط هنا.