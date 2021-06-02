«س وج».. كل ما تريد معرفته عن التصالح في مخالفات البناء

بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، آخر المستجدات، فيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء، ورصدت «الوطن» في «س وج»، كل ما يتعلق بالتصالح، بعد قرارات رئيس الوزراء اليوم.

والتي جاءت كالتالي:

- هل جرى البت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين؟

نعم، جار فحص كل الطلبات المقدمة، وتم قبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء في الريف، وفق البيانات التى قدمها المواطنين، حتي يتم استكمال المرافق لهم فى إطار مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف.

- ما موقف من بنى على أملاك دولة؟

لا تسري الموافقة على طلبات التصالح على من نفذ أعمال بناء على أراض أملاك الدولة.

- ما الإجراء المتبع مع تقدم ببيانات غير دقيقة في التصالح؟

الحصول على توقيع من صاحب الشأن على إقرار يفيد بأنه إذا ثبت تقدمه بمستندات غير دقيقة لما هو موجود على أرض الواقع فمن حق الدولة خلال مدة 3 سنوات، اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

- كيف يتم التعامل مع من تصالح؟

من أنهى إجراءات التصالح، وسدد كل المستحقات للتصالح فى مخالفات البناء، سيحصل على نموذج 10

- ما مدى تأثير قرارات رئيس الوزراء بشأن التصالح؟

بالتأكيد يسهم فى حل مشكلة أكثر من 1.5 أسرة من المتقدمين للتصالح، وهو بمثابة 61% من المتقدمين للتصالح.

- هل توجد توجيهات للمحافظين فى الفترة الراهنة؟

نعم توجد تعليمات للمحافظين بمنع البناء على الأراضي الزراعية، والبناء العشوائي بدون رخصة، والقضاء تماما على أي فوضى في العمران، ووقف أي مخالفات جديدة على الفور.

- من تصالح في مخالفة البناء كيف يسدد قيمة التصالح؟

هناك أكثر من طريقة أمام المواطن، لسداد قيمة التصالح، يمكنه السداد على دفعات أو على 3 أقساط، بعد سداد مقدم قيمة التصالح، أو السداد دفعة واحدة، وقيمة متر التصالح فى الريف 50 جنيها.

التنمية المحلية تحسم مصير طلبات التصالح في مخالفات البناء

- ماذا عن المواطن الذي قدم طلب تصالح ولم يستكمل المطلوب؟

على المواطن استكمال أعمال التصالح وسداد المستحقات المطلوبة والا يعتبر طلبه للتصالح لاغى.

- ما موقف من بنى على أملاك دولة؟

يوجد 80 ألف مواطن بنوا على أملاك الدولة، وتحديدا فى الريف، وسيجري إرجاء القرار الخاص بهم، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية لحصول الدولة على حقها وبعدها يتم إجراء التصالح.