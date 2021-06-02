لجنة لمراجعة امتحان الإنجليزي «شهادة إعدادية» بأسوان لاحتوائه على أجزاء صعبة

بعد شكوى من صعوبة أجزاء في مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021م بأسوان، وبناء على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان؛ وما ورد لغرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، من شكاوى في بعض جزئيات امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية اليوم، قرر الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم في أسوان، تشكيل لجنة فورًا لمراجعة الامتحان ومطابقته بمواصفات الورقة الامتحانية.

وقال القبيصي، سيتم مراجعة الامتحان ومدى مراعاته لتباين مستويات الطلاب، وفى حال ثبوت صعوبة الامتحان أو عدم مطابقته للمواصفات، سوف تحال لجنة وضع الامتحان للتحقيق وإعادة توزيع درجات الامتحان بما يتناسب ومصلحة أبنائنا الطلاب، ودعا سيادته أولياء الأمور وأبنائه الطلاب إلى الاطمئنان وعدم القلق من هذا الموضوع.

وتنشر "الوطن" جدول الامتحانات، وبحسب الجدول الذي تم الإعلان عته يبدأ الجدول كالتالي:

· الثلاثاء 1 يونيو 2021 " لغة عربية والخط والإملاء "، للجميع ، و لمدة ساعتان ونصف.

· الأربعاء 2 يونيو 2021 " اللغة الأجنبية الأولى "، للجميع ، و لمدة ساعتان .

· الخميس 3 يونيو 2021 " الجبر والإحصاء "، للجميع ، و لمدة ساعتان .

· السبت 5 يونيو 2021 " الدراسات الإجتماعية "، للجميع ، و لمدة ساعتان .

· الأحد 6 يونيو 2021 " الهندسة "، للجميع ، و لمدة ساعتان .

· الاثنين 7 يونيو 2021 " العلوم "، للجميع ، و لمدة ساعتان .