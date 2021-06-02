محافظ الفيوم ينيب رئيس «يوسف الصديق» لتشييع جثمان «إيفلين»

أناب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، المحاسب كمال سلومة، رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، لحضور مراسم الجنازة وتشييع جثمان الخزافة السويسرية «إيفلين بوريه»، رائدة صناعة الخزف والفخار بقرية «تونس»، التي وافتها المنية مساء أمس الثلاثاءا.

وأعرب محافظ الفيوم عن حزنه لرحيل السيدة «إيفلين»، مقدماً التعازي لأسرتها، خاصةً وأنها أسهمت في تحويل قرية تونس من مجرد قرية ريفية إلى قرية سياحية ذات طابع خاص، جعلها قِبلة للزوار من مصر ومختلف دول العالم، بما ساعد على الارتقاء بسبل معيشة أهالي القرية، على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

ونعى محافظ الفيوم، السيدة «إيفلين»، في بيان سابق أكد فيه أن الفقيدة كانت تعشق الفيوم، واستقرت بقرية تونس، التابعة لمركز يوسف الصديق، منذ ستينيات القرن الماضي، وأسست جمعية ومدرسة لصناعة الخزف والفخار بالقرية، لتعليم الشباب والفتيات تلك الحرفة، وساعدتهم في إقامة ورش خاصة بهم، وفتح مجالات لتسويق منتجاتهم محلياً ودولياً.

وكذلك نعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي وجميع العاملين بالوزارة، بمزيد من الحزن والأسي، «إيفلين بوريه»، التي رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء.

وأكدت «القباج» أن وزارة التضامن الاجتماعي والقطاع الحرفي بأكمله لن ينسى الدور الكبير الذي لعبته الخزافة السويسرية «إيفلين بوريه» في قرية «تونس» بمحافظة الفيوم، وتأسيسها مدرسة لتعليم الصغار من أبناء وبنات القرية صناعة الفخار والخزف، فساهمت في تحويلها إلى واحدة من أشهر القرى السياحية بالمحافظة.