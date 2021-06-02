تفاصيل وظائف خالية بـ4 بنوك منها فيصل والمشرق

طرح عدد من البنوك مجموعة من الوظائف الشاغرة في عدد من التخصصات داخل تلك المؤسسات المالية، من خلال شروط ومهام يجب توافرها في المتقدمين للوظائف.

وظيفة بنك المشرق

نوه بنك المشرق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي Linkedin عن حاجته إلى مدير علاقات الائتمان (Product Marketing Lead (Egypt CoE)) وشروطها هي:

- خبرة قوية في تسويق المنتجات المصرفية.

- يجيد اللغة العربية، ومفضل أن يكون لديه خبرة في العمل المصرفي الإسلامي.

- فهم عميق لديناميكيات الأعمال والربحية ومحركات النمو.

- المهارات القيادية لقيادة وتحفيز الفرق ذات المهارات المتنوعة لتحقيق نتائج الأعمال.

- ريادة الأعمال مع دافع قوي للنجاح، مع الالتزام والتوجه نحو النتائج.

- مفكر إبداعي، تفكير قوي، قائد جيد للأشخاص.

- القدرة على إشراك أصحاب المصلحة والتأثير عليهم في RBG.

- سجل حافل في وضع المفاهيم وتطوير وتنفيذ حملات التسويق الرقمي.

وظيفة بنك فيصل الإسلامي

أعلن بنك فيصل الإسلامي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، عن حاجته لشغل وظيفة رئيس قطاع العمليات (Head of Operations Division) وشروطها هي:

- بكالوريوس تجارة، يفضل المؤهلات العالية في هذا المجال.

- خبرة بنكية لا تقل عن 30سنة، منها (10) سنوات في العمل المصرفي المركزي.

- ألا يزيد العمر عن (55) سنة.

- خبرة في العمليات والممارسات المصرفية (خدمات التمويل التجاري - الحوالات - عمليات الخزينة... إلخ).

- خبرة في السياسات والإجراءات المصرفية.

- معرفة ممتازة بالتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا المالية، والمعرفة المصرفية الرقمية.

- معرفة الرقابة الداخلية.

- معرفة قواعد وقوانين المزايدات والمناقصات والمشتريات.

- معرفة القوانين واللوائح المحلية والدولية التي تنظم العمليات المصرفية والمخاطر.

- معرفة أنظمة وتطبيقات العمليات المصرفية.المهارات:

- مهارات قيادية عالية.

- مهارات اتصال عالية.

- القدرة على الإشراف والتنسيق والمتابعة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

وظيفة بنك مصر

وقدم بنك مصر عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» تفاصيل وظيفة Data Analyst بشروط هي:

- خبرة سابقة في نماذج البيانات وحزم التقارير.

- يفضل من 5 : 7 سنوات خبرة.

- مهارات تحليلية قوية مع الاهتمام بالتفاصيل.

- مهارات الاتصال اللفظي والكتابي جيدة.

- معرفة قوية بالإحصاءات والخبرة في استخدام الحزم الإحصائية (Excel ،Alteryx، إلخ) وحزم التقارير (كائنات الأعمال وما إلى ذلك)، وقواعد البيانات (SQL وما إلى ذلك)، والبرمجة (XML، وJavascript، وما إلى ذلك).

- يفضل معرفة خلية التفكير.

- مهارات التعامل مع الآخرين قوية.

- النهج الموجه نحو الحل والمرونة.

وظيفة مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأخيرا أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن حاجته إلى Relationship Manager، شرط توافر عدد من المهام والمسؤوليات والشروط وهي:

- دفع النمو المصرفي ذو الأولوية وتقديم أداء استثنائي لأهداف المحفظة عبر تحديد وتلبية احتياجات العملاء عن طريق بيع مجموعة من منتجات الذهب من مصرف أبوظبي الإسلامي والعمل كمستشار للعملاء الأثرياء.

- إدارة محفظة عملاء المصرفية الذهبية وتقديم مجموعة كاملة من خدمات إدارة الثروات لتحقيق أهداف الإيرادات وأهداف نمو المحفظة عبر مجموعة من المنتجات والخدمات لمجموعة محددة مسبقًا من العملاء لإنشاء علاقة دائمة مربحة.

- تحقيق أهداف الحجم والإيرادات عبر الجمع بين اكتساب العملاء وتوسيع العلاقات، إضافة إلى شبكة عملاء متنامية عبر استخدام مصادر متنوعة.

- التركيز حصرياً على عملاء الخدمات المصرفية ذات الأولوية (الودائع / الأصول).

- تحديد عملاء جدد بنشاط، وتنمية محفظة العملاء الأثرياء عبر تقديم عدد أكبر من العملاء الأثرياء NTB الجدد للبنك.

- زيارة العملاء المحتملين للالتزامات / منتجات الأصول وإعداد العروض التقديمية للعملاء المحتملين لتقديم المنتجات ذات الأولوية من ADIB - مصرف أبوظبي الإسلامي لتعزيز المبيعات.

- تعزيز علاقة العميل الحالي واحتياجاته التي تنعكس في خطة كل عميل.

- تحقيق هدف ودائع / أصول شهرية، إضافة إلى هدف ترقية قوي.

- مسؤول عن النمو وإدارة المنتجات وربحية عرض أولوية ADIB عبر بنك ADIB مصر.

- تقديم ممارسات خدمة العملاء على مستوى عالمي وضمان الالتزام بمعايير خدمة ADIB التأكد من توجيه العملاء إلى أنسب قناة لتقديم الخدمات لتلبية احتياجاتهم.

- امتلاك وإدارة استفسارات العملاء وشكاويهم عبر الحصول على الملكية وحلها في الوقت المناسب.

- ضمان معالجة وتغطية جميع طلبات / استفسارات العملاء لتقديم خدمات متميزة.

- الاحتفاظ بإحصائيات أداء المبيعات لاستخدام معلومات الإدارة.

- بناء الأعمال وتعميق العلاقات والتنفيذ الفعال لعملية البيع.

- تزويد المجموعة المخصصة من العملاء الأثرياء بالخدمة الشخصية لتطوير علاقات وثيقة وتحقيق أقصى قدر من المساهمة المربحة للبنك والحفاظ على ولائهم.

- الحفاظ على تجربة خدمة عملاء فائقة بما في ذلك المشكلات الوقائية.

- ضمان الوفاء بوعد العملاء وممارسة قيم العلامة التجارية، والاستمرار في الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة وتحسينها.

- المتابعة مع الأقسام والإدارات الأخرى وقسم عمليات الائتمان / العمليات في القضايا المعلقة.

- ضمان تنفيذ جميع سياسات / إجراءات البنك / متطلبات الامتثال المعمول بها.

المؤهلات والمهارات المطلوبة

- 6 سنوات كحد أدنى من الخبرة في خدمة العملاء سواء في الخط الأمامي للقطاع المالي أو العقارات.