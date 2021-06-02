حمادة هلال لـ«الوطن» عن حلاقة طفل شعره على شكل «المداح»: مرضهاش على ابني

اعترض الفنان حمادة هلال على قيام أحد الأطفال من جمهور مسلسله الجديد «المداح» بحلاقة شعره على نفس اسم المسلسل وذلك من خلال بوست نشره عبر صفحته الخاصة على السوشيال ميديا.

حماده هلال يعلق على واقعة الطفل الذي حلق على شعره المداح

وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن» كشف الفنان حمادة هلال سبب اعتراضه فقال «أنا كان قصدى أقول لأطفالنا إن مش ده الشكل اللى ينفع نظهر بيه فى مجتمعنا».

وتابع حمادة هلال قائلا: «أنا بالعكس مش سعيد خالص إن الأطفال يكونوا ماشيين حاطين على راسهم اسم المداح، لأن أنا مرضاش على ابنى كده، وماحبش أبدا شكله يبقي كده، واللى مش هرضاه على ابنى مش هرضاه لكل الأطفال».

وأضاف الفنان حمادة هلال، أنه سعيد بالنجاح الذي حققه المداح وسعيد بتفاعل الجمهور مع المسلسل، ولكن سيكون أكثر سعادة إذا تفاعلوا معه بشكل يليق بمجتمعنا.

وكان الفنان حمادة هلال قد نشر صورة لطفل يحلق شعره على شكل اسم المداح عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» وعلق عليها قائلا: «أنا الحمد لله أكيد فرحان بنجاح مسلسل المداح بس مش حابب أطفالنا تعمل الرسمة دي حتى لو بحب أنا بشكر الطفل الجميل ده والحلاق الشاطر بس وحياة ربنا عندكم بلاش».

مسلسل المداح

مسلسل المداح هو بطولة حمادة هلال وأحمد بدير ودنيا عبد العزيز ونسرين طافش وخالد سرحان ومحمد عز وهادى خفاجة وعدد من الفنانين، وهو من تأليف ورشة أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.