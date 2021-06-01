محافظ بني سويف يستقبل متميزي الإسعاف بمواجهة كورونا

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عدداً من العاملين المتميزين بمرفق إسعاف بني سويف، في مكتبه بديوان عام المحافظة اليوم الثلاثاء، حيث قام بتكريمهم تقديراً لهم على ما يبذلونه من مجهودات في القطاع الصحي، وبخاصة في مجال المساهمة الفاعلة في دفع جهود القطاع الصحي لمجابهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، فضلاً عن المساهمة والمشاركة المتميزة ضمن فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات «صقر 76»، الذي نفذته المحافظة مؤخراً.

وسلم المحافظ المكرمين شهادات تقدير، مشيداً بالدور البطولي والتضحيات التي يبذلها عناصر المنظومة الصحية بصفة عامة، وقطاع الإسعاف بشكل خاص، من منطلق واجبهم المهني والوطني، مؤكداً أن كافة مكونات المنظومة الصحية يستحقون الإشادة والتكريم، خاصةً وأنهم في مقدمة الصفوف ضمن خطة المحافظة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، باعتبارهم جيش مصر الأبيض، لافتاً إلى أن التكريم بمثابة رسالة دعم وتحفيز لهم، وأننا نعي جيداً حجم وثقل المسئولية الملقاة عليهم، خاصةً في تلك الفترة، حيث أن المرفق يعتبر ركيزة محورية ضمن فريق عمل المحافظة، لمجابهة الأزمات والمشكلات الطارئة.

وضمت قائمة المكرمين كلاً من الدكتور أشرف يعقوب، مدير الفرع، وممدوح سيد، مشرف غرفة العمليات بالمرفق، وأحمد علي، مشرف إسعاف محافظة بني سويف، ومحمود محمد إسماعيل، مشرف قطاع إسعاف بني سويف، وياسر عبد الله عويس، مسعف، وأيمن فهيم معوض، سائق، والذين عبروا عن تقديرهم للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لهذه اللفتة الطبية، مشيدين بالدعم النوعي الذي تقدمه المحافظة لفرع الهيئة ولجميع العاملين بها.

كما كرم المحافظ مدير المركز التكنولوجي لمدينة بني سويف، شيماء سعيد، وذلك لحصولها على المركز الأول في دورة إعداد المدربين (T.O.T)، والتي عقدت مؤخراً بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة، ضمن البرنامج التدريبي للعام 2020/ 2021.