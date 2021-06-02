مصرع شاب وإصابة 2 في تصادم ملاكي وموتوسيكل بسوهاج

لقي شاب يبلغ من العمر 18 سنة مصرعه وأصيب اثنان آخران، في تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية «موتوسيكل»، على طريق قرية «الكشح»، بدائرة مركز دار السلام، جنوب شرق سوهاج، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى دارالسلام المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد ورود بلاغ بحدوث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية على طريق قرية «الكشح»، انتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

وتبين من الفحص والمعاينة مصرع شاب يُدعى «عبد الرحمن حمدي مطاوع»، 18 سنة، حيث تم نقله للمستشفى جثه هامدة، وإصابة كل من «إبراهيم حسين إبراهيم»، 18 سنة، مصاباً بكسر مضاعف مفتوح بالساق اليسرى، و«إسلام عبد الرحيم إبراهيم»، 18 سنة، مصاباً بكسر مضاعف بالساق اليمني واليسرى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي، كما جرى التحفظ على جثة المتوفي تحت تصرف النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وشهدت محافظة سوهاج، في وقت سابق صباح اليوم، حادث انقلاب دراجة بخارية بدائرة مركز ساقلته، نتج عن الواقعة إصابة كل من «محمد أسامة خلف»، 22 سنة، باشتباه كسر في الساق اليسرى وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، و«علاء عبد الرازق محمد»، 22 سنة، باشتباه كسر في الذراع الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وتحرير المحضر اللازم.