الإسكندرية تعلن طرح عمليات حق استغلال عدد من الشواطئ
كتب:
مروة مرسى
08:08 م | الأربعاء 02 يونيو 2021
شواطئ الإسكندرية
أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن طرح عمليات حق استغلال لعدد من الشواطئ والمواقع بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك في مزايدات علنية عامة، علي النحو الآتي:
جلسة يوم الأحد الموافق 6 يونيو 2021:
1- شاطئ البيطاش المميز، بقيمة تأمين مؤقت 250 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 499 جنيهاً.
2- شاطئ الهانوفيل الغربي المميز، بقيمة تأمين مؤقت 250 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 499 جنيهاً.
جلسة يوم الاثنين الموافق 7 يونيو 2021:
3- شاطئ السلام 2 المميز بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 299 جنيهاً.
4- شاطئ بليس (1)، خدمة لمن يطلبها، بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 299 جنيهاً.
جلسة يوم الثلاثاء الموافق 8 يونيو 2021:
5- شاطئ فاملي بيتش، خدمة لمن يطلبها، بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 299 جنيهاً.
6- شاطئ أبو تلات (1) المميز، بقيمة تأمين مؤقت 25 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 299 جنيهاً.
7- شاطئ أبو تلات (2) المميز، بقيمة تأمين مؤقت 25 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 299 جنيهاً.
جلسة يوم الأربعاء الموافق 9 يونيو 2021:
8- حق استغلال الألعاب المائية بشاطئ السرايا العام بحي المنتزة أول، بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 299 جنيهاً.
9- حق استغلال الألعاب المائية بشاطيء ميامي العام بحي المنتزة أول، بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 299 جنيهاً.
جلسة يوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021:
10- حق استغلال الألعاب المائية بشاطئ جليم العام بحي شرق، بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 299 جنيهاً.
11- حق استغلال الألعاب المائية بشاطئ شهر العسل بحي العجمي، بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 299 جنيهاً.
جلسة يوم الأحد الموافق 13 يونيو 2021:
12- موقف انتظار سيارات جليم بحي شرق، بقيمة تأمين مؤقت 200 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 399 جنيهاً.
13- موقف انتطار سيارات ستانلي بحي شرق، بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 299 جنيهاً.
جلسة يوم الاثنين الموافق 14 يونيو 2021:
14- حق استغلال كافتيريا ممشى كليوباترا والمنطقة المنخفضة أسفل كورنيش كيلوباترا بحي شرق، بقيمة تأمين مؤقت 2 مليون جنيه، وقيمة كراسة الشروط 3 آلاف جنيه.
جلسة يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021:
15- حق استغلال كافتيريا كامب شيزار والمنطقة المنخفضة أسفل سور الكورنيش بجوار ممر كامب شيزار بحي وسط. بقيمة تأمين مؤقت 2 مليون جنية. وقيمة كراسة الشروط 3 ألاف جنيه.
الإجراءات والشروط العامة:
- تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات إلى إدارة التعاقدات بالدور الثالث بديوان عام محافظة الإسكندرية بأبيس أمام الغابة الترفيهية.
- يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.
- يسدد نسبة التأمين لكل عملية على حدة طبقاً لكراسات الشروط والمواصفات المطروح على أساسها العمليات.
- آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه قرين كل عملية.
- تتم الإجراءات وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.