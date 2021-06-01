جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021 في الإسكندرية

4 أيام وتنطلق امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021 بالإسكندرية، حيث تبدأ في السبت الأول من شهر يونيو الجاري، وذلك وفقا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، حول جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021 الترم الثاني بالإسكندرية.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بشقيها العام والمهني، من 5 إلى 10 يونيو الجاري، أي لمدة 6 أيام، وذلك وفقا للجداول التي اعتمدها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يوم الخميس الماضي، حيث تجرى امتحانات الشهادة الإعدادية «مهني»، و«مكفوفين» و«الصم وضعاف السمع»، تزامنا معها في نفس الفترة، إلا أن المكفوفين ينهون امتحاناتهم مبكرا بيوم واحد.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021 بالإسكندرية

وترصد «الوطن»، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، والذي جاء على 6 أيام كالتالي:

- السبت 5 يونيو.. لغة عربية وخط، لمدة ساعتين ونصف.

- الأحد 6 يونيو.. لغة أجنبية، لمدة ساعتين.

- الاثنين 7 يونيو.. جبر، لمدة ساعتين.

- الثلاثاء 8 يونيو.. علوم، لمدة ساعتين.

- الاربعاء 9 يونيو.. هندسة، لمدة ساعتين.

- الخميس 10 يونيو.. دراسات اجتماعية، لمدة ساعتين.

اتخاذ الاجراءات الاحترازية في امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2021

وأكد الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وتوفير الجو الملائم لهم أثناء تأدية الامتحانات.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.