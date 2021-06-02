البرلمان العربي عن وسام القائد للرئيس السيسي: أقل ما يقدم له

قال عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إنه تشرف اليوم، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكريمه على جهوده العربية المقدره والتي ساهمت في حل الكثير من مشاكل الدول العربية والمؤامرات التي كانت تحاك ضدها، «وسام القائد للرئيس السيسي تقديرا واحتراما له، وهو أقل ما يقدم له».

الرئيس له الكثير من المواقف المشرفة في القضايا العربية

وأضاف «العسومي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية الحياة، أن الرئيس السيسي كان له الكثير من المواقف الحريصة في الحفاظ على القضايا العربية ومقدرات الدول ضد المساس بسيادته، وكذا منع التدخل في شؤونهم الداخلية.

الرئيس السيسي نجح في الحفاظ على القضايا العربية

وأكد أن الرئيس السيسي، كان له الكثير من المساعي القووية ونجح في الحفاظ على القضايا العربية، والتي جاء على رأسها القضية الفلسطينية، والتي حافظت على الأخوة الفلسطينين من العدوان الإسرائيلي الغاشم، وهو من كان له دور قومي واضح في دعم الأخوة الفلسطينين ومنع الاعتداء الإسرائيلي عليهم.

وتابع: «الرئيس السيسي كان له الكثير من الموقف المسجلة مثل موقفه لمنع أي تدخلات خارجية في الشأن الليبي ودعم الإخوة الليبين في التواصل والعمل المشترك حفاظا على الدولة الليبية من التدخلات الأجنبية التي قد تطالها، لذلك حرصنا كبرلمان عربي أن نقدم وسام القائد باسم الشعوب العربية لهذا الرجل الذي له كمانه كبيرة وسط الشعوب العربية».