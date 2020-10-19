الزراعة: معهد وقاية النباتات ينظم دورة تدريبية حول مكافحة آفات الموالح غدا

تحت رعاية د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ينظم معهد بحوث وقاية النباتات دورة تدريبية بعنوان "آفات الموالح وطرق مكافحتها" وذلك خلال الفترة من ٢٠ - ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠.

ياتى ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بزيادة العائد القومى للزراعة من خلال زيادة تصدير الحاصلات الزراعية المختلفة وتقليل الفاقد منها من خلال مكافحة الآفات التى تصيبها.

ويقول الدكتور احمد عبدالمجيد مدير المعهد إن الدورة سوف تُعقد تلبية لطلب العديد من المزارعين والمتخصصين والشركات الزراعية والمهتمين بأشجار ومحصول الموالح بإعادة تنفيذ هذا البرنامج الذى سبق عقده الشهر الماضى لما تمثله من أهمية كبيرة للتعرف على أهم الآفات التى تصيب الموالح وطرق مكافحتها وكل ما هو جديد وحديث فى هذا المجال، كما اضاف أنه سيتم خلال الدورة مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، ويقول الدكتور وحيد جبر وكيل المعهد لشؤون الإرشاد والتدريب إن الدورة تشتمل على أهم الآفات الحشرية التى تصيب أشجار الموالح وأهم انواع الاكاروسات التى تصيب الموالح، علاوة على طرق المكافحة والاتجاهات الحديثة فى مكافحة ذباب الفاكهة ومعاملات ما بعد الحصاد لمحصول الموالح.

يشار إلى أن هذه الدورة تأتى ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التى ينظمها معهد بحوث وقاية النباتات والخاصة بالآفات التى تصيب الأنواع المختلفة من أشجار الفاكهة طبقاً للموسم الخاص بكل نوع منها.