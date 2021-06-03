«شباب كفر الشيخ» تكرم أصحاب مشروعات برنامج «مشواري»

كرم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أصحاب قصص النجاح من مستفيدي برنامج «مشواري»، كما قام بافتتاح معرض منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة، وذلك على هامش اللقاء الحواري مع سفراء البرنامج، الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، بهدف تنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب بمراكز الشباب، وبروتوكولات التعاون بينها وبين الجامعات والتربية والتعليم، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.

يهدف المشروع الى تأهيل الشباب لسوق العمل وعمل دراسات الجدوى، وكيفية إقامة المشروعات بأقل تكاليف ممكنة، إلى جانب تأهيل الشباب لسوق العمل والتشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة، ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية اللازمة للحياة العملية، والقيام بتنفيذ المشروعات، وتقديم المشورة المهنية اللازمة لإنجاح مسار الحياة المهني والذي ينفذ بمديرية الشباب ومراكزها أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، القائمين على برنامج «مشواري»، واستهدف اللقاء، وضع الخطط الاستراتيجية للتوصل إلى تحقيق الأهداف العامة لاستمرار نجاح تنفيذ البرنامج بالمحافظة ، وكذا استعراض النتائج المرجوة من البرنامج خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن إقامة مديرية الشباب والرياضة معرض منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة من مستفيدي برنامج «مشواري»، فضلاً عن الورش التدريبية التي تمت بمركز شباب كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، على هامش اللقاء الحواري مع سفراء برنامج «مشواري»، وعرض قصص نجاح المتدربين.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن هدف اللقاء الاستماع لمقترحات تطوير البرنامج خلال المرحلة المقبلة، وتذليل العقبات أمام العملية التدريبية لاستمرار نجاح البرنامج بالمحافظة.

ويجري تنفيذ برنامج «مشواري» من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، ومنظمة اليونيسف.