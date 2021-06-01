بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جامعة كفر الشيخ

تفقد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، امتحانات الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى الحالى فى كليتى العلاج الطبيعي والتمريض، اليوم الثلاثاء، رافقه الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور فايز الشامي عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور مها أبو جازية عميد كلية التربية التمريض

والتقى رئيس الجامعة الدكتور عبد الرازق دسوقي أثناء تفقده للجان الامتحانات بالطلاب وأجاب عن استفساراتهم واطمأن على مدى توافق الأسئلة مع المقرر وأشاد بالاستعدادات التى نفذتها الكليات فى تنظيم اللجان لتحقيق التباعد وإتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار «دسوقي» إلى تعقيم وتنظيف اللجان مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتشديد على ارتداء الكمامة، وكذلك استعداد الطاقم الطبى بالكليات وتزويده بأدوات الإسعافات الأولية، مؤكداً اهتمام وحرص إدارة الجامعة بتيسير عملية الامتحانات على الطلاب وتذليل كل العقبات ومتابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير بيئة آمنة وجو مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

وبدأت امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حيث حرصت الجامعة على وضع ضوابط وشروط لدخول الطلاب، اولها ارتداء الكمامة والخضوع للكشف الحراري والمرور عبر البوابات الإليكترونية المعدة لدخول الطلاب.

كما تواجد عمداء الكليات التي بدأت فيها الامتحانات، وجرى تشكيل غرفة علميات بكل كلية لمتابعة سير الامتحانات، فضلا عن الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تطهير اللجان الامتحانية بالمدرجات والطرقات قبل وبعد الامتحان.