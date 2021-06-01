كفر الشيخ تتصدر الجامعات المصرية بتصنيف «شنغهاي» 2021

أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتورعبد الرازق دسوقي، تصدر الجامعة المركز الأول بين الجامعات المصرية، ضمن تصنيف «شنغهاي» للعام الجاري 2021، حيث جاءت ضمن أفضل 151-200 جامعة، للتصنيف العالمي في فئة علوم الطب البيطري، لتحتفظ بنفس مركزها للعام الرابع على التوالي، والمركز الثاني محلياً، كما جاءت ضمن أفضل 201-300 جامعة لتصنيف شنغهاي في فئة العلوم الزراعية، والمركز الأول محلياً، للعام الثاني على التوالي.

كما ظهرت الجامعة للمرة الأولى في تخصص الصيدلة والعلوم الصيدلانية واحتلت المركز 201-300 عالمياً، والمركز الثاني محلياً، وظهرت الجامعة للمرة الأولى أيضاً في فئة العلوم البيولوجية البشرية، واحتلت المركز 401- 500 عالمياً، والأول محلياً.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، في بيان اليوم الثلاثاء، أن تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات، التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم، يعتمد على العديد من المعايير، منها عدد الأبحاث العلمية المنشورة دولياً في مجلات علمية مرموقة، وعدد الأبحاث العلمية التي تم الاستشهاد بها والرجوع إليها كمرجع علمي، والتعاون الدولي، بالإضافة إلى عدد الحاصلين على جوائز اكاديمية دولية، والسمعة الدولية، وأيضاً الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات علمية معتمدة.

وأكد الدكتور «دسوقي» أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية هو نتاج جهود متواكبة لإدارة الجامعة في دعم وتحسين و تطوير العملية التعليمية والبحثية والإدارية، وزيادة وتحسين نوعية النشر الدولي، ووجه الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة، وإلى أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والقائمين على التصنيف.