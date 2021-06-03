حظك اليوم الخميس 3-6-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

مواليد برج الميزان يعشقون الانسجام والوفاق، وتعتبر هذه السمة أبرز صفات شخصياتهم، كما يهتمون بتحقيق التوازن ويعجبهم الجمال والحسن فى الأشياء وفى الناس، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك لتكمل مسيرتك ممتثلا للواجب.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس ومن المهم أن تتجنب الجدال الذي يؤدي لصدام مع من تحب.

مشاهير برج الميزان

ومن أبرز مشاهير برج الميزان النجمة كارمن سليمان ويوافق تاريخ ميلادها 7 أكتوبر.