حظك اليوم الخميس 3-6-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز برج القوس بلسان سليط يصيب دائماً كما يصيب السهم ولا يخطئ أبدا، حيث إن كلامه فيه نوع من الجرأة وقد يجرح الشخص الذي يكون أمامه بسهولة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

عليك أن تلتزم بالصواب مهما كانت المغريات، وعليك أن تتأنى في ردودك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ما زال القمر في وضع معاكس مما يهدد علاقاتك، وعليك أن تصبر للغد.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان كريم فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 ديسمبر.