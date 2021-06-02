مريم سعيد تكشف عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا

طلبت الفنانة مريم سعيد، من متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الدعاء لها بالشفاء من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكتبت: «شكرا لكل الناس اللي سألت وآسفة مش قادرة أرد على كل حد احنا في البيت بناخد الأدوية والفيتامينات وعملنا تحاليل وأشعة مقطعية، دعواتكم تعدي على خير».

وأعلنت الفنانة مريم سعيد، عبر حسابها على «فيسبوك» يوم الأحد الماضي شعورها بأعراض تشبه أعراض كورونا هي وابنها الصغير، وكتبت: «صداع وتكسير عظام أنا وابني الصغير، ربنا يستر هنكشف الصبح» وانهالت عليها تعليقات من متابعيها بضرورة الكشف عند طبيب مختص متمنين لها الشفاء، لتكتشف فيما بعد إصابتها هي وابنها «آسر» بفيروس كورونا.

الفنانة مريم سعيد ظهرت خلال الموسم الرمضاني بمسلسل «نسل الأغراب»، بدور خالة «غفران» والتي تنتمي للغجر.

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، وإخراج محمد سامي.

وعلقت مؤخرا مريم علي منشور يتحدث عن المخرج محمد سامي قائلة : «إحنا كنا بنتشتم ونتهزأ في اللوكيشن وكنا بنسكت علشان لقمة العيش».

وأكدت أن المخرج محمد سامي أهانها أمام ابنتها وجميع كاست العمل، ولكنها تحملت كل ما صدر منه لها بسبب أكل عيشها، مشيرة إلى أنها لم تقصد التشهير بالمخرج ولكن تعليقها على المنشور دون قصد، هو الذي كبر الموضوع حيث إنها تكن كل الاحترام للمخرج محمد سامي.