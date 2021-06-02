استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم

سجلت أسعار الذهب استقرار في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 2 يونيو، مع تغيير في سعر عيار 24 فقط، حيث ارتفع بقيمة جنيهان.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام الكثيرين بأسعار الذهب والمعدن الأصفر، ترصد «الوطن»، في السطور الآتية، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ومتوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18، والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في نهاية التعاملات، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، والذهب على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«الذهب البندقي» بين 930 و933 جنيهًا، بعدما سجل 931 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 814 و816 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء، بين 698 و699 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء، بين 6512 إلى 6528 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب

وسعر سعر كيلو الذهب اليوم نحو 930,286 إلى 932,571 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، 962.95 جنيه، و61.39 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 842.60 جنيه، و53.72 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 722.22 جنيه، و46.04 دولار أمريكي، وسعر كيلو الذهب 962,951 جنيه و61,389 دولار، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية

وأرجع رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، أسباب ارتفاع الذهب في البورصة العالمية، إلى تراجع الاقتصاد بشكل كبير، مشيرا إلى أنه من الصعب توقع سعر الذهب، خاصة أن المؤسسات التي قررت بيع الأسهم الخاصة بها تعود لشرائها من جديد حال استقرار الاقتصاد مرة أخرى بدلًا من الذهب الذي تم شرائه كملاذ آمن.