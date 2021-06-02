حادث قنا اليوم.. 10 قتلى و7 مصابين في اشتباكات بين عائلتين

شهدت محافظة قنا مجزرة بشرية اليوم الأربعاء، أسفرت عن سقوط 10 قتلى وإصابة 7 آخرين، إثر وقوع اشتباك بالأسلحة النارية بين عائلتي «السعدية» و«العوامر» في قرية «أبو حزام»، دائرة مركز نجع حمادي، شمال المحافظة، قبل أن تنتشر قوات الشرطة والأجهزة الأمنية داخل القرية وخارجها، لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين.

حادث قنا اليوم وبداية الواقعة

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بوقوع اشتباك بالأسلحة النارية بين عائلتي «السعدية» و«العوامر» بقرية «أبو حزام»، دائرة المركز، نتج عنه مقتل 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين بطلقات نارية.

أسماء القتلى والمصابين في حادث قنا اليوم

وأسفر حادث قنا اليوم عن مصرع كل من «نورالدين عبد الشافي محمد»، 65 سنة، و«يوسف مسعود نور»، 15 سنة، و«حنان حامد شاكر»، 20 عاماً، و«فتحي عمر محمد»، 30 سنة، و«عبد الشكور عبد الراضي عبد الشكور»، 49 سنة، و«عدلي حسن أحمد»، 45 سنة، و«هدى سعيد نور»، 8 سنوات، و«محمد سيد محمد»، 22 سنة، بالإضافة إلى مجهولين آخرين، يجري التعرف على هويتيهما.

كما أسفرت مذبحة أبو حزام عن إصابة 7 آخرين، منهم «هدية شحات محمد»، 27 سنة، بطلق ناري أسفل الظهر، و«جمال عبد اللطيف بكري»، 57 سنة، بطلق ناري في الجانب الأيمن، و«أيوب وليد أبو الحجاج»، 5 سنوات، بطلق ناري في الساق اليمنى، و«علاء عبد الصبور عبد المطلب»، 41 سنة، بطلق ناري في الرأس، و«ناجح مسعد محمد»، 15 سنة، بطلق ناري بالساعد الأيمن، و«سناء محمد أحمد»، 50 سنة، بطلق ناري في الظهر، و«صابرين أحمد محمد»، 47 سنة.

أسباب حادث قنا اليوم

وبدأت مذبحة أبو حزام عندما لقي أحد المجني عليهم مصرعه، صباح اليوم، متأثراً بإصابته بطلق ناري، ونقل إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي، من أحد أطراف عائلة أخرى بالقرية، عقبها علم أقاربه وانطلقوا حاملين الأسلحة النارية للأخذ بثأره، وعلموا بوجود شخص من الطرف الآخر في سيارة ميكروباص قادمة من مدينة نجع حمادي، فانتظروها على مدخل القرية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص عليها، مما أسفر عن سقوط 10 قتلى و7 مصابين، حتى اللحظة.

وشهد محيط قرية أبوحزام انتشاراً مكثفاً لقوات الشرطة والأجهزة الأمنية، للسيطرة على الأوضاع داخل القرية، ومتابعة الحالة الأمنية، ومنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين.