مواعيد قطارات السكة الحديد 3/6/2021 على الوجهين القبلي والبحري

أعلنت هيئة السكة الحديد، مواعيد القطارات 3/6/2021، حيث أن جميع الرحلات لا يوجد عليها أى تعديلات على الوجهين القبلي والبحرى، موضحة أن قطارات السكك الحديدية، تقل يوميا مليون راكب، مؤكدة متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

مواعيد قطارات السكة الحديد 3/6/2021 على الوجه البحري

أولا: خط القاهرة - الإسكندرية:

1- قيام القطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز» الساعة 5 صباحاً.

2- قيام القطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية الساعة 6 صباحاً.

3- قيام القطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر دون توقف الساعة 8 صباحاً.

4- قيام القطار 901 القاهرة الإسكندرية الساعة 8:15 صباحا.

5- قيام القطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز» الساعة 8:35 صباحاً.

6- قيام القطار رقم 89 أسوان الإسكندرية الساعة 11:15 صباحا.

7- قيام القطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية الساعة 12:30 ظهرا.

مواعيد قطارات السكة الحديد 3/6/2021

8- قيام القطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر دون توقف في المحطات الساعة 14:00 ظهرا.

9- قيام القطار رقم 919 القاهرة الإسكندرية الساعة 14:15 ظهرا.

10- قيام القطار 2001 القاهرة الإسكندرية VIP الساعة 15:00 عصرا.

11- قيام القطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية الساعة 15:20 عصرا.

12- قيام القطار رقم 923 القاهرة الإسكندرية الساعة 16:00 بعد العصر.

13- قيام القطار رقم 925 القاهرة الإسكندرية الساعة 17:10 بعد العصر.

14- قيام القطار رقم 921 القاهرة الإسكندرية VIP الساعة 18:00 مساء.

15- قيام القطار رقم 927 القاهرة الإسكندرية VIP الساعة 19:00 مساءً.

16- قيام القطار رقم 931 القاهرة الإسكندرية الساعة 20:15 مساء.

17- قيام القطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية الساعة 22:30 مساءً.

تابع مواعيد قطارات السكة الحديد 3/6/2021

ثانيا- خط الإسكندرية - القاهرة:

18- قيام القطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة الساعة 6:00 صباحا.

19- قيام القطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر دون توقف في المحطات الساعة 7:00 صباحا.

20- قيام القطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر دون توقف في المحطات الساعة 8:00 صباحا.

21- قيام القطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة الساعة 8:15 صباحا.

22- قيام القطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة الساعة 11:30 صباحا.

23- قيام القطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة الساعة 13:00 ظهرا.

24- قيام القطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر دون توقف في المحطات الساعة 14:00 ظهرا.

تابع مواعيد قطارات السكة الحديد 3/6/2021

25- قيام القطار رقم 918 الإسكندرية القاهرة الساعة 15:00 عصرا.

26- قيام القطار رقم 922 الإسكندرية القاهرة الساعة 15:30 عصرا.

27- قيام القطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم مختلط «مكيف - مميز» الساعة 15:40 عصرا.

28- قيام القطار رقم 88 الإسكندرية أسوان الساعة 17:00 بعد العصر.

29- قيام القطار رقم 118 الإسكندرية القاهرة مختلط «مكيف - مميز» الساعة 17:20 بعد العصر.

30- قيام القطار رقم 928 الإسكندرية القاهرة الساعة 18:00 مساءً.

31- قيام القطار رقم 926 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر دون توقف في المحطات الساعة 19:00 مساءً.

32- قيام القطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP الساعة 20:00 مساءً.

33- قيام القطار رقم 930 الإسكندرية القاهرة الساعة 20:10 مساءً.

34- قيام القطار رقم 934 الإسكندرية أسوان الساعة 22:00 مساءً.

مواعيد قطارات السكة الحديد 3/6/2021

ثالثاً- خط الوجه القبلي:

35- قيام القطار رقم 1902 القاهرة أسوان الساعة 00:20 بعد منتصف الليل.

36- قيام القطار رقم 934 الإسكندرية الأقصر VIP من القاهرة الساعة 01:10 بعد منتصف الليل.

37- قيام القطار رقم 978 القاهرة اسيوط VIP الساعة 6:30 صباحا.

38- قيام القطار رقم 980 القاهرة أسوان VIP الساعة 8:00 صباحا.

39- قيام القطار رقم 2010 القاهرة أسوان الساعة 10:00 صباحا.

40- قيام القطار رقم 982 القاهرة أسوان الساعة 12:00 ظهرا.

41- قيام القطار رقم 986 القاهرة الأقصر الساعة 13:00 ظهرا.

42- قيام القطار رقم 186 بورسعيد سوهاج مختلط «مكيف - مميز» الساعة 13:30 ظهرا.

تابع مواعيد قطارات السكة الحديد 3/6/2021

43- قيام القطار رقم 970 بورسعيد سوهاج الساعة 14:00 ظهرا.

44- قيام القطار رقم 990 القاهرة سوهاج من القاهرة الساعة 16:00 عصرا.

45- قيام القطار رقم 2006 القاهرة أسوان VIP الساعة 17:15 بعد العصر.

46- قيام القطار رقم 2012 القاهرة أسوان الساعة 17:30 بعد العصر.

47- قيام القطار رقم 872 القاهرة أسيوط الساعة 17:45 بعد العصر.

48- قيام القطار رقم 988 القاهرة أسوان الساعة 19:00 مساء.

49- قيام القطار رقم 84 القاهرة أسوان نوم الساعة 19:20 مساء.

50- قيام القطار رقم 86 القاهرة أسوان نوم الساعة 19:45 مساء.