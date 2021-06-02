إجراءات توصيل التيار للمنشآت غير السكنية: منها تصريح هيئة السكة الحديد

يرغب كثير من أصحاب المشروعات الصناعية والتجارية، التعرف على الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت غير السكنية، والتي أعلن عنها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وحرصًا من «الوطن» نستعرض خلال السطورالتالية، الإجراءات والمستندات المطلوبة التي يجب أن يتبعها المواطن الراغب في توصيل التيار الكهربائي للمنشأة الغير سكنية، وفقًا لما حدده جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقه المتجددة، حتي ينتهي في أقرب وقت من دخول التيارالكهربائي واستخراج التراخيص اللازمة لبدء مزاولة النشاط.

الإجراءات المطلوبة لتوصيل التيار للمنشآت غير السكنية

- إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.

- تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.

- تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية.

- موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية.

- إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.

طرق التقديم لطلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدد من الإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطنين الراغبين للتقدم بطلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية، والتي تنتهي نهاية الشهر الجاري عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء والتي تم تفعيلها في شهر يوليو من العام الماضي.

ويمكن للمواطنين للراغبين التسجيل عبر المنصة الإلكترونية للتقديم على تركيب عداد الكهرباء الكودي على الرابط: eehc.ses360.net

الأوراق المطلوبة لتركيب العداد الكودي

- عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية.

- صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة المراد توصيل التيار لها.

- إيصال مياه أو تليفون أو غاز.

- إيصال التقديم بقيمة 50 جنيهًا.

آلية وطرق تسجيل البيانات

- الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر «منصة خدمات المواطنين».

- اختيار خدمة طلب تركيب عداد كودي.

- استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات.

- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي.

- سند الحيازة.

- موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة أو مقايسة العقار.

- في حالة نشاط تجاري يضاف.

- البطاقة الضريبية.

- السجل التجاري أو إقرار كتابي من العميل بأنه جار استخراج التراخيص.

- إرسال الطلب.