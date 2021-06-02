اليوم.. السكة الحديد تعدل تركيب القطار 334 اكسبريس المنصورة - القاهرة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب القطار رقم «334» اكسبريس المنصورة - القاهرة بداية من صباح اليوم الأربعاء.

تفاصيل تعديل القطار 334

وأكدت هيئة السكة الحديد من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن تعديل تركيب القطار سيتم عن طريق تركيب 10 عربات محسنة «تحيا مصر»، وذلك بجدوله الحالي.

وكانت هيئة السكة الحديد قد عدلت تركيب 3 قطارات أخرى وذلك بداية من صباح أمس الثلاثاء، إلى عربات محسنة «تحيا مصر»، وكانت التعديلات كالتالي:

1 - تعديل تركيب القطار صاحب الرقم 593، وهو اكسبريس القاهرة - السويس، حيث سيتم تركيب 10 من العربات المحسنة «تحيا مصر» مع جدوله الحالي.

2 - تعديل تركيب القطار صاحب الرقم 594، وهو اكسبريس السويس - القاهرة، حيث سيتم تركيب 10 من العربات المحسنة «تحيا مصر» مع جدوله الحالي.

3 - تعديل تركيب القطار صاحب الرقم 341، وهو اكسبريس القاهرة - المنصورة، حيث سيتم تركيب 10 من العربات المحسنة «تحيا مصر» مع جدوله الحالي.

وفي السياق ذاته، كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أوضحت أن الهدف من هذه التعديلات في تركيب بعض القطارات هو السعي بشكل دائم من أجل تقديم خدمة أفضل ومميزة، بالإضافة إلى العمل على راحة جميع الركاب المسافرين عبر قطارات الهيئة.

وفي سياق مختلف، كان اللواء عاطف إمام، مدير المركز الطبي بالسكة الحديد، قد كشف في تصريحات صحفية سابقة، عن مخاطبة الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، من أجل إرسال عينات تحليل لسائقي القطارات مع كل من عمال طوائف التشغيل والوظائف الحرجة، إلى «العدل»، من أجل قراءة مادة الاستروكس، وهو نا يعني قراءة العينات من أجل معرفة ما إذا كان سائقي القطارات يتعاطون مخدر مادة الاستروكس أم لا، وأشار إلى أن بعض عينات العاملين ظهرت إيجابية بسبب تعاطي مخدر الحشيش والترامادول.