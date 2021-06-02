فحص الهاشتاج المسىء لـ رانيا يوسف.. ومصدر: لم نتلق بلاغات منها

قال مصدر أمني إنّ الجهات المختصة تفحص هاشتاج يتضمن إساءة إلى الفنانة رانيا يوسف دشنه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يحمل ألفاظ نابية بحقها، وذلك لتحديد هوية المحرّض على تلك الإساءة، وأوضح المصدر الأمني أنهم لم يتلقوا أية بلاغات من الفنانة فيما يخص واقعة الإساءة حتى اللحظة.

رانيا يوسف تتوعد بمحاسبة المشاركين

وكانت رانيا يوسف نشرت صورة تذكارية لها رفقة رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، لينهال عليها سيل من التعليقات الخارجة، ليجري بعدها تدشين هاشتاج يسيء لها، وكانت «رانيا» أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» أنّه سيجري محاسبة كل من شارك في ذلك الهاشتاج الذي ينال من سمعتها: «سيتم تقديم بلاغات بصور وسكرين شوت لكل التويتات المُشاركة بالهاشتاج المسيء».

رانيا ترد على المسيئين بتغريدات عبر تويتر

وتابعت رانيا يوسف، في تغريدات أخرى، عبّرت من خلالها عن استيائها من الهاشتاج قائلة: «قمة الوقاحة وقلة الأدب علشان صورة اتصورتها.. قبلت الضحك وقولت طبيعي مش لازم نقف على كلمة عادية، إنما توصل لهاشتاج عنوانه قذر زي كل شخص مُشارك فيه، لمجرد إن واحدة ست شجعت الكورة أو بتتكلم عنها.. متحرشين أقذر من بعض بكل واحد مشارك في الهاشتاج ده.. متحرشين ولازم يتفضحوا».

رانيا يوسف: كنت بقضي إجازة في برشلونة واتصورت مع رئيس النادي

وكانت رانيا أوضحت كواليس التقاطها للصورة التي أثارت موجة من الجدل والإساءة والسخرية، مؤكدةً أنها كانت تقضي إجازة في مدينة برشلونة الإسبانية لمدة 10 أيام، والتقطت الصورة مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الذي تشجعه الفنانة، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مصحوبة بتعليق: «أجمد رئيس نادي في العالم».