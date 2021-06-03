أستاذ مناعة بجامعة بريطانية: لقاح كورونا آمن على الحوامل والمرضعات

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام البريطانية، إنه وخلال الـ48 ساعة الماضية خرجت الكثير من الإرشادات الخاصة من الكليات الملكية الخاصة بالنساء والتوليد تنحح وتشدد حول مدى أهمية لقاح فيروس كورونا على السيدات الحوامل والمرضعات، مؤكدا: «التلقيح أقوى بكثير جدا وأمن لهن».

وأضاف «الشربيني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أنه وبعدما توفر عددا كبيرا من الأمهات اللاتي جرى تلقيحهم، وجد الأطباء أن ذلك اللقاح يساعد في منع تدهور حالة الأم الحامل عندما تصاب بكورونا: «اللقاح هيكون بالنسبة لهن، أمن ومفيد لهن».

وأوضح أستاذ المناعة، أنه وبالنسبة للمرضعات فسيكون من المسموح لهم أخذ اللقاح حتى لا تتفاقم لديهم الأعراض الجانبية القوية، حال أصيبوا بفيروس كورونا، في أثناء رضاعتهم لأبنائهم.

وأكد الدكتور ياسر الشربيني، أن فيروس كورونا ليس له أي علاقة بخصوبة الرجل أو المرأة على حد السواء؛ إذ أنه فحصت الكثير من الحالات من قبل جمعية الخصوبة البريطانية والتلقيح الصناعي، ووجدوا أن الفيروس ليس له أي تأثير على مسار الخصوبة لكلى النوعين.

وتابع: «سبب هبوط أعداد مصابي فيروس كورونا في بريطانيا هو تطعيم 75% من البالغين حتى خلقت المناعة المجتمعية التي تحدث عنها الأطباء من قبل؛ إذ أخذ 50% من البالغين الجرعتين الأولي والثانية، وهناك تشجيع لمن وصلوا لسن الـ18 عاما أن يذهبوا ويأخذوا اللقاحات الخاصة بهم».