عوض تاج الدين: تطعيم 40% من الشعب المصري بلقاحات كورونا هدف قومي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن تطعيم 40% من الشعب المصري باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، هدف قومي ومطلوب، وتسعى إليه الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية من أجل تحقيقه؛ إذ يُعد اللقاح حائط صد قوي ضد الإصابات بفيروس كورونا بصفة عامة، مع اتباع الوسائل الاحترازية الأخرى كافة، التي طُبقت «بحذافيرها».

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، أن التطعيمات والإجراءات الاحترازية تقي من المخاطر الشديدة التي تّنتج من الإصابة بفيروس كورونا حال حدوثها، موضحًا أن تطعيم 40% من الشعب المصري هدفا كبيرا للدولة، فهذه النسبة ستكون متضمنه الغالبية العظمة من الحالات الأكثر عرضة للخطر حال الإصابة مثل المضاعفات والمشاكل الأخرى.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن 8.2% من السكان في مصر أكبر من 60 عامًا، فعندما نغطي هذه النسبة، ونسبة عالية أخرى من الأعمار الأخرى التي فوق الـ40 سنة، فضلًا عن أصحاب الأمراض المزمنة والفئات الطبية وأعضاء هيئة التدريس، يُصبح الوضع في مصر جيدا للغاية؛ إذ أن تلك الفئات مصنفة أنها ذات أولوية للحصول على اللقاحات، كونها من الممكن أن تُصبح مصدرا للعدوى.

وتابع: «مصر تسعى للبحث عن اللقاحات من كل المصادر المتاحة بجانب تصنيع بعض اللقاحات هنا في مصر مثل لقاح سينوفاك الصيني، كل ذلك يساعدنا في الوصول إلى الهدف، كلنا نستمر في اتباع كل الوسائل الوقائية، كل ده يشكل حائط صد كبير جدًا ضد الإصابات والمخاطر».