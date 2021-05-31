مستشار الرئيس: الإجراءات الاستثنائية لـ«إدارة كورونا» لها دلالة إيجابية

قال الدكتورمحمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك نقاط إيجابية في جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، تكمن في زيادة استعداد المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال أي حالات مُصابة، فضلًا عن تجهيز المستشفيات وزيادة أسرة الرعاية المركزة داخلها، وكذلك تحسين كفاءة شبكات الأكسجين داخل معظم المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أنه وفقًا لتخصصه، فهو يعلم جيدًا أن الأكسجين أمر هام للغاية ودائمًا ما يتم اللجوء له، وهناك في كل المستشفيات الكبرى أكسجين وتنكات أكسجين فضلًا عن أكسجين سائل، لكن تم في الفترة الأخيرة تحسين كفاءة شبكات الأكسجين في مختلف المستشفيات في مصر وليست الكبرى فقط.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الدولة قامت برفع كفاءة كافة المستشفيات وتجهيزها تجهيزًا كاملًا، وهذا يُعطي بعد اطمئناني على السعة الاستيعابية في المستشفيات لأي أزمات في المستقبل، فضلًا عن الخبرة المتراكمة التي أصبحت لدى الأطقم الطبية المصرية، موضحًا أن قيام لجنة إدارة كورونا برفع بعض الإجراءات الاستثنائية الفترة الأخيرة لها دلالة إيجابية أن الوضع الوبائي جيد.

وأشار إلى أنه بفضل الله تقوم إدارة أزمة كورونا بإدارة هذه الأزمة بكل مقاييس الاحترافية والعلم والخبرة وبدعم كامل سياسي غير محدود، وهذا أدى أن المراحل والموجات المتتالية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد ما زالت تحت السيطرة الكاملة، ويتم التعامل لحظة بلحظة مع الحالات حسن الظروف الموضوعية وحسب وضع الوباء، ويتم التدخل في الوقت المناسب لاتخاذ إجراءات محددة وواضحة و مهمة.