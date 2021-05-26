مستشار الرئيس: مصر «نمرة واحد» في أفريقيا من حيث جاهزية إنتاج اللقاحات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشوؤن الصحة والوقاية، إن مصر تُعد «نمرة واحد» في القارة الأفريقية، لديها القدرة والإمكانيات لتصنيع اللقاحات، يليها جنوب أفريقيا، ثم الجزائر، فكل هذه الدول لديها القدرة والإمكانيات التي تستطيع من خلالها عمل لقاح، موضحًا أن هناك توجها من القيادة السياسية في مصر للمساهمة في توطين عدد من الصناعات خاصة صناعة المواد الخام.

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُعرض على شاشة « الحدث اليوم»، أن تصنيع اللقاحات تعد خطوة استراتيجية مهمة جدا لمصر ولأفريقيا وللمنطقة جميعها، فعلى مدى الفترات الماضية كانت الدول المنتجة للقاحات تستحوذ على أكبر قدر ممكن من اللقاحات لمواطنيها، وما خرج من هذه البلاد كان كميات محدودة، كما أن الهند كان مخططا لها إنتاج 2 مليار جرعة.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن الهند الآن لديها أزمة في الوباء وهناك تحورا، وتبحث عن لقاح جديد يتعامل مع هذا التحور، «القدرات الهندية على إنتاج هذه الكميات وتوفيرها للعالم قد يقل أو فيه محدودية، لو استطعنا تدريجيا توطين صناعة اللقاحات هيبقى شيء جيد جدًا».

وتابع: «حكاية يا ترى نجيبه أرخص ولا نصنعه، مهما تكلف محليا ومهما كان عندك القدرة وجودة وتوطين صناعته في مصر مهمة للغاية، لا نبحث عن سعر الحاجة كام المهم تكون متاحة، خاصة في الأدوات والمسلتزمات الصحية والأدوية وأجهزة التنفس الصناعي، الفترة الجاية بدعم كامل من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيكون هناك توطين للكثير من الصناعات، قالنا مش هنبص اتكلفت كام لكن هنبص توطين ونستفيد بالطاقات المصرية لتصنيع هذه المواد ده موضوع أمن قومي».