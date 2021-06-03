«عندنا بكتيريا وفطريات».. 20 تصريحا لـ«تاج الدين» عن الوضع الوبائي في مصر

أجرى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة « إم بي سي مصر»، تحدث خلالها عن الوضع الوبائي في مصر بالنسبة لفيروس كورونا المستجد، والفطر الأسود.

وتستعرض «الوطن» أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية عن الوضع الوبائي

- تطعيم 40% من الشعب المصري باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» هدف قومي ومطلوب، وتسعى اليه الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية من أجل تحقيقه

- يُعد اللقاح حائط صد قوي ضد الإصابات بفيروس كورونا بصفة عامة، مع اتباع الوسائل الاحترازية الأخرى كافة التي طُبقت «بحذافرها».

- التطعيمات والإجراءات الاحترازية تقي من المخاطر الشديدة التي تّنتج من الإصابة بفيروس كورونا حال حدوثها.

- تطعيم 40% من الشعب المصري هدف كبير للدولة، فهذه النسبة ستكون متضمنة الغالبية العظمة من الحالات الأكثر عرضة للخطر حال الإصابة، مثل المضاعفات والمشكلات الأخرى.

- 8.2% من السكان في مصر أكبر من 60 عامًا، فعندما نغطي هذه النسبة، ونسبة عالية أخرى من الأعمار الأخرى التي فوق الـ 40 سنة، فضلًا عن أصحاب الأمراض المزمنة والفئات الطبية وأعضاء هيئة التدريس، يُصبح الوضع في مصر جيد للغاية

- تلك الفئات مصنفة أنها ذات أولوية للحصول على اللقاحات كونها من الممكن أن تُصبح مصدر للعدوى.

- مصر تسعى للبحث عن اللقاحات من كل المصادر المتاحة بجانب تصنيع بعض اللقاحات هنا في مصر مثل لقاح سينوفاك الصيني.

- «كل ذلك يساعدنا في الوصول إلى الهدف، كلنا نستمر في اتباع كل الوسائل الوقائية، كل ده يشكل حائط صد كبير جدًا ضد الإصابات والمخاطر».

- أجاب على سؤال « هل الفطر الأسود موجود في مصر بشكل خارج عن المألوف؟»، قائلا: قطعيا لا.

- نتحدث منذ سنة ونصف عن الفيروسات، والفيروسات تُعد نوع من الجراثيم التي تُسبب أمراض الانفلونزا وكورونا وغيرها من الفيروسات الأخرى.

- هناك بكتيريا تُصيب الجسم والجهاز التنفسي وأجزاء أخرى من الجسم، وهناك أيضًا فطريات، وهي ناتجة عن الالتهابات، وتكون موجودة بسبب الأمراض الجرثومية التي تُصيب الإنسان.

- «عندنا في مصر فيروسات وبكتريا وفطريات، الفطريات موجودة منذ زمن بعيد»، ولا ينسى أن جامعة عين شمس كونت فريق بحثي قوي جدًا لرصد الفطريات.

- «قعدنا نشتغل على الفطريات اللي في مصر، ولفينا حته حته في مصر، وحتى شوفنا فطريات موجودة في موميوات قدماء المصريين».

- عملنا كتاب كبير جدًا عن تلك الفطريات، لما الواحد بياخد مضاد حيوي لما يُصاب بالبرد بيظهر على لسانه فطر لونه أبيض».

- «بعض الرياضيين نتيجة أنهم بيجروا كتير ويلعبوا ممكن يحصل عليهم فطريات في أصابع القدم يُطلق عليها القدم الرياضي، بتظهر بين الصوابع ويتم معالجتها، كثيرًا من مرضى السكر يحدث لهم التهابات فطرية، ودي أحد المسببات للأمراض»

- الفطريات أنواعها كثيرة جدا، ما يُسمى بالفطر الأسود هو معروف وموجود في كل بلاد العالم، واحنا عندنا موجود، الفطر الأسود من حسن الحظ لا ينتقل من إنسان لآخر.

- قد يأتي للأشخاص الذين يعانون من نقص مناعة نتيجة أخذ أدوية تُثبط المناعة أو تقللها، أو الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام السكر في الجسم

- أبرز علاقة هذا الفطر بمرض كورونا عندما انتشر المرض بشدة في الهند، والأخيرة من أكتر بلاد العالم فيها سكر، بل تُسمى عاصمة مرضى السكر في العالم.

- «عدد سكان الهند ضخم جدا وعندهم سكر، بجانب أن فيه أدوية لكورونا تعمل على نقص المناعة، ما يجعله منتشر هناك بكثرة».

- عدد الحالات الموجودة في مصر المصابة بالفطر الأسود ما زالت قليلة، والأدوية متوفرة ولكن الفطر الأسود ليس مرتبط ارتباطا وثيقا بكورونا.