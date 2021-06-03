«مذبحة أبو حزام» و«مصرع روسية».. أهم 5 أحداث بالمحافظات في 24 ساعة

أحداث ساخنة شهدتها المحافظات المصرية على مدار الساعات الماضية، وتابعها المواطنون لمعرفة تفاصيلها، وتقدم «الوطن» ملخصا لأهم هذه الأحداث التي بدأت بغرق سفينة في البحر الأحمر، أسفر عن مصرع اثنين من طاقهما وإنقاذ 11 آخرين، وانتهت الأحداث بالمذبحة الدموية في محافظات المنيا «مذبحة أبو حزام»، التي منتج عنها مقتل 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين، فضلا عن حادث السويس الذي أسفر عن مصرع روسية وإصابة 11 آخرين بينهم 7 أشخاص من روسيا.

«مذبحة» أبو حزام في المنيا

خصومة ثأرية، راح ضحيتها 10 أشخاص، و7 مصابين، بعد أن فتحت عائلة النار علي سيارة ميكروباص وتسببت في مقتل أحدهم، صباح الأربعاء، وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض علي عدد من المتهمين.. تفاصيل الأحداث من هنــــــا

غرق سفينة في البحر الأحمر .. مصرع القبطان والبحث عن قبطان مفقود

أسفر حادث غرق سفينة خدمات بترولية برأس غارب في محافظة البحر الأحمر عن مصرع القبطان، ويدعى يسرى سلطان، وفقدان أحد المهندسين ويدعى عادل نصار، فيما تم إنقاذ 11 شخصًا، وتبين أن السفينة أبحرت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء وتعمل في الخدمات البترولية «inspecta7» التابعة للهيئة العامة للبترول، وتحمل العلم المصري، وعلى متنها 13 شخصًا، حيث كانت في طريقها إلى منطقة أبو زنيمة قبالة سواحل جنوب سيناء .. تفاصيل الأحداث من هنــــــا

مصرع سيدة روسية وإصابة 11 آخرين بينهم 7 أجانب

لقيت روسية مصرعها، وأصيب 11 آخرين، بينهم 7 يحملون الجنسية الروسية، نتيجة حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص في محافظة السويس، على طريق «القطامية - العين السخنة»، ودفع مرفق إسعاف السويس، بـ12 سيارة إسعاف، إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفي السويس، فيما تم التحفظ علي جثمان المتوفاة بمشرحة مستشفى السويس .. تفاصيل الأحداث من هنــــــا

«تغوط» طالبة داخل لجنة الإعدادية لمنع المراقبة لها من الذهاب للحمام

منعت مراقبة لجنة مدرسة «سعد زغلول»، الإعدادية للبنات بمدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، إحدى الطالبات من الذهاب إلى دورة المياه، أثناء آداء الامتحان في مادة الجبر للشهادة الإعدادية، ورغم توسل الطالبة التي تمر بحالة صحية طارئة، إلا أن المراقبين رفضوا طلبها، ما تسبب في إصابتها بالإسهال، حتى فوجئت بنفسها تتغوط أثناء جلوسها داخل اللجنة، نظراً لظروفها الصحية .. تفاصيل الأحداث من هنــــــا

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي 2021

وفي مجال الخدمات المقدمة للقراء، قدمت «الوطن»، طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي 2021، خطوة بخطوة وأنت في بيتك، حيث أتاحت شركة الخدمات التجارية رابطاً عبر موقعها على الإنترنت، حيث يمكن للمواطن الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي 2021، عن طريقه .. تفاصيل الخدمة من هنــــــا