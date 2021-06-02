تفاصيل غرق سفينة رأس غارب: مصرع القبطان وفقدان مهندس وإنقاذ 11 من طاقمها

أبحرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء سفينة الخدمات البترولية «inspecta7» التابعة للهيئة العامة للبترول، والتي تحمل العلم المصري، من أمام الميناء البحري برأس غارب، وعلى متنها 13 شخصًا، حيث كانت في طريقها إلى منطقة أبو زنيمة أحد مواقع البترول قبالة سواحل جنوب سيناء.

وقبالة سواحل رأس غارب، شحطت السفينة ما أدى إلى غرقها، ورفض القبطان مغادرتها حتى لقي مصرعه، بينما لم يتم العثور على مهندس السفينة الذي مازال مفقودًا حتى الآن، فيما تم إنقاذ 11 شخصًا آخرين.

وأشار الخبير البحري حسن الطيب في حديث لـ«الوطن»، أن جمعية الإنقاذ البحري تلقت بلاغًا بغرق مركب خدمات بترولية قبال سواحل رأس غارب، وذلك عقب إبحارها من ميناء رأس غارب البحري، لافتًا إلى أن المعلومات الأولية أفادت بأن المركب شحطت نتيجة اصطدامها بجسم صلب يُحتمل أن يكون مركبًا أو أحد الشعاب المرجانية، ما أدى إلى اندفاع المياه بداخلها وغرقها بالكامل في قاع البحر.

وتبحث أجهزة البحر الأحمر عن مهندس سفينة الخدمات البترولية الغارقة، فيما لقي القبطان ويدعى يسري سلطان مصرعه، وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 11 آخرين.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بلاغًا بغرق سفينة خدمات بترولية على متنها طاقم المركب، حيث لقي القبطان مصرعه بعدما رفض مغادرة السفينة أثناء تعرضها للغرق حتي يتم إنقاذ الطاقم وعددهم 11 شخصًا، فيما فقد مهندس من بين أفراد الطاقم ويدعى عادل نصار.