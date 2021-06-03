أسعار الزيت الجديدة تدخل حيز التنفيذ اليوم.. «القائمة الكاملة»

دخلت أسعار الزيت الجديدة حيز التنفيذ من اليوم الخميس، لدى تجار التجزئة والبقالة، بعدما رفعت وزارة التموين سعر الزيت 4 جنيهات اعتباراً من أمس الأول، حيث حصلت «الوطن» على قائمة أسعار الزيوت الجديدة بعد الزيادة.

أسعار الزيت الجديدة

سعر زيت سلايت عباد الشمس 750 ملي «12 زجاجة» بـ256.25 جنيه.

سعر زيت سلايت عباد 1.5 لتر «6 زجاجة» 250.25 جنيه

سعر زيت سلايت عباد 2.25 لتر «4 زجاجة» 243 جنيه

سعر زيت حلوة 700 ملي «12 زجاجة» 190.25 جنيه

سعر زيت حلوة 1 لتر «12 زجاجة» 267.25 جنيه

سعر زيت حلوة 4.5 لتر «2 زجاجة» 200.75 جنيه

سعر زيت حلوة 2.25 لتر «4 زجاجة» 198 جنيه

سعر زيت هنادي 700 ملي «12 زجاجة» 190.25 جنيه

سعر زيت هنادي 1 لتر «12 زجاجة» 267.25 جنيه

سعر زيت هنادي 2.1 لتر «4 زجاجة» 186 جنيه

سعر زيت ذرة كريستال 800 ملي «12 زجاجة» 393.75 جنيه

سعر زيت ذرة الأصيل 750 ملي «12 زجاجة» 283.5 جنيه

سعر زيت ذرة عباد كريستال 800 ملي «12 زجاجة» 328.5 جنيه

سعر زيت عباد جركن 20 لتر 432.5 جنيه

سعر زيت عباد هلا 750 ملي «12 زجاجة» 254.5 جنيه

سعر زيت الممتاز 1 لتر «12 زجاجة» 265.25 جنيه

سعر زيت قلية خليط 1 لتر «12 زجاجة» 265.25 جنيه

سعر زيت هدية خليط 1 لتر «12 زجاجة» 265.25 جنيه

سعر زيت أولين ندى جركن 20 لتر 423.25 جنيه

3 أسباب لارتفاع أسعار الزيت

وأرجع محمد شحاتة، نائب رئيس شعبة بقالة كفر الشيخ التجارية، زيادة أسعار الزيت إلى تراجع إنتاج الزيوت المحلية وارتفاع الطلب وزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بالخارج، موضحا أن هناك توقعات بتراجع أسعار الزيت فى شهر سبتمبر لطرح الإنتاج الجديد من الزيوت فى الدول المنتجة، مشيراً إلى أن قرار ارتفاع أسعار زيوت التموين تأخر 3 أشهر.

ومن جانبه، أكد زكريا الشافعى، رئيس شعبة الزيوت بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ارتفاع سعر زيت الصويا من 600 إلى 1200 دولار في حين ارتفع سعر زيت النخيل من 500 إلى 1100 دولار للطن، بينما ارتفع سعر الزيت عباد الشمس إلى 1450 دولار.

4 جنيهات زيادة في سعر الزيت التمويني

وقبل يومين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع الوزير الدكتور علي مصلحي، مع ممثلي ومصنعي وموردي زيوت الطعام من القطاع الخاص، زيادة سعر الزيت في بطاقات التموين، بمقدار 4 جنيهات، مشيراً إلى أنه تمّ الاتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملي بالسعر المعلن 17 جنيهًا، وأن تكون العبوة لتر بسعر 21 جنيها للمستهلك النهائي وذلك اعتباراً من 1-6-2021، بهدف ضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية أو القيام بأي ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.