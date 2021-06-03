5 رصاصات في الصدر.. تفاصيل مقتل شاب على يد والده بالزاوية الحمراء

في الساعة الرابعة فجر اليوم، استيقظ قاطنو شارع الشركات بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة على سماع صوت إطلاق نار، وعلى الفور هرول الجميع إلى مكان صدور صوت الطلقات، وكانت المفاجأة حيث عثروا على جثة «أحمد أ م»، 42 سنة حاصل على دبلوم فني تجاري ملقاة على سلالم منزلهم وسط بركة من الدماء، ووالده «أنس م» في العقد التاسع من العمر ومقيم في العقار ذاته ممسكا بسلاح ناري «طبنجة».

وعلى الفور اتصل الأهالي بقسم الشرطة، ودقائق معدودة وكان ضباط مباحث في مسرح الواقعة، وتم ضبط المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وبفحص الجثة تبين إصابه المجني عليه بـ5 طلقات نارية في الصدر.

التحريات: خلافات عائلية وراء دافع القتل

وكشفت التحريات عن تجدد خلافات قديمة بين الأب وابنه، ويوم الواقعة حدثت مشادة كلامية، أطلق على أثرها الأول "الأب" الرصاص من سلاح ناري كان بحوزته تجاه ابنه ما أدي إلى استقرار 5 رصاصات في صدره وتوفي على الفور، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نقل الجثة لمشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها بسرعة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا بمقتل شاب رميا بالرصاص على يد والده في شارع الشركات بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة أحمد أنس محمود، 42 سنة، على سلالم العقار المقيم به وسط بركة من الدماء.

وكشفت التحريات عن أن والده في العقد التاسع من العمر والمقيم معه في العقار ذاته وراء ارتكاب الواقعة، وأضافت التحريات أن خلافات عائلية سابقة وراء دافع القتل، وفي الساعة الرابعة من فجر اليوم تجددت الخلافات وحدثت مشادة كلامية أدت إلى جريمىة قتل.