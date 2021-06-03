التعليم تكشف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2021 قبل إعلانها بساعات

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد في يوليو المقبل، إلكترونيا في لجان مراقبة كاملة بنحو 2300 مدرسة مجهزة بالشبكات الداخلية servers، وليس شرائح البيانات، ولن يتم استخدام الشرائح أو السحابة الإلكترونية، مشددا على ضرورة أن يتأكد الطلاب من حصولهم على اسم مستخدم وكلمة السر وكتابتها بطريقة صحيحة وتجهيز التابلت الخاص بهم استعدادا للامتحانات.

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد إلكترونيا في 2300 مدرسة مجهزة بالشبكات الداخلية

وقال شوقي لـ«الوطن»، إنّ امتحانات الثانوية العامة 2021، ستعقد بشكل رسمي إلكترونيا بنظام الأسئلة الجديدة لكل من استلم جهاز التابلت من الطلاب النظاميين، وورقيا للطلاب الراسبين والمنازل وللطلاب الموجودين في المستشفيات، وسيكون التصحيح إلكترونيا لجموع الطلاب لضمان العدالة وتكافؤ الفرص، وحصول كل طالب على الدرجات التى يستحقها، وسيتم إتاحة دخول الكتاب الحكومي الخاص بالطالب سواء كان كتاب الوزارة الرسمي من السنوات السابقة أو نسخة مطبوعة منه في امتحانات الثانوية العامة«أوبن بوك».

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2021 «أوبن بوك»

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنّه لن يسمح خلال امتحانات الثانوية العامة 2021، بدخول أوراق أخرى من أي نوع مثل المذكرات وهكذا، ولن يسمح بدخول التابلت على شبكة الإنترنت أثناء الامتحان لأسباب تأمينية تقنية، ولتحقيق تكافؤ الفرص مع طلاب المنازل والإعادة والتقسيم وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أنّه سيتم تسليم أرقام الجلوس للطلاب خلال الأيام القليلة المقبلة في المدارس وإلكترونيا، وجرى تكليف تأمين وتجهيز امتحانات الثانوية العامة في ظل جائحة كورونا وصلت إلى مليار جنيه.

وزير التعليم: لن يسمح بدخول التابلت على شبكة الانترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة 2021 لأسباب تأمينية تقنية

وأشار شوقي، إلى أنّ أي طالب مصاب بفيروس كورونا، لن يتم السماح له بدخول الامتحانات، على أن يدخل امتحان الدور الثاني بكامل الدرجات، شريطة تقديم المستندات الطبية التي تثبت إصابته بكورونا وقت عقد امتحانات الثانوية العامة 2021.

وتابع أنّه سيتم تجهيز غرف عزل بجميع اللجان لعزل الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا بين الطلاب والقائمين على الامتحانات، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل لنقل الحالة المصابة إليها لتلاقي العلاج اللازم للتعافي من الفيروس.

وزير التربية والتعليم: امتحانات ثانوية عامة 2021 دور ثان للطلاب المصابين بكورونا بكامل الدرجات

ونوه وزير التربية والتعليم، بأنّ امتحانات الثانوية العامة 2021، ستعقد وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان الامتحانية، ووضع بوابات إلكترونية معقمة أمام اللجان، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان، علاوة على إلزام الطلاب والقائمين على الامتحانات، بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها طوال الامتحان، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أى مكروه، مؤكدا أنّه لن يسمح بوجود غش، وسيتم توقيع إجراءات رادعة على الطلاب الغشاشين.

وزير التعليم: إجراءات رادعة على الغشاشين في امتحانات الثانوية العامة 2021

وعن تحديد صفحة «شاومينج للغش» أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة 2021 بـ800 جنيه، قال شوقي: «هذا نصب واحتيال ونتعامل مع مثل هذه المواقع تباعا.. ولن نسمح بالغش الإلكتروني أو تسريب الأسئلة»، مطالبا جموع الطلاب بالمذاكرة جيدا والاستعداد للامتحانات.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وسيتم إعلان تفاصيل ما إذا كان هناك تحسين في الثانوية العامة لهذا العام، وفرص دخول الامتحانات، خلال الساعات القليلة المقبلة.