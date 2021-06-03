آخر أخبار جدول امتحانات الثانوية العامة 2021: نظام أسئلة جديد

يتساءل كثير من أولياء الأمور والطلاب عن آخر أخبار جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، خاصة مع قرب موعد الامتحانات النهائية في شهر يوليو المقبل، وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة، والتي تشمل منع التجمعات وتوزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على التباعد الاجتماعي.

وأكدت الوزارة توفير العديد من النماذج الاسترشادية لطلاب الشعب العلمية والأدبية للتدريب على الشكل النهائي للورقة الامتحانية، ومعرفة كيفية الإجابة على الأسئلة التي تقيس الفهم وليس التلقين والحفظ.

آخر أخبار جدول امتحانات الثانوية العامة 2021: يعلن قريباً

آخر أخبار جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، هي أنه من المقرر إعلانه قريباً ضمن الإعلان عن مجموعة من التفاصيل المتعلقة بعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، وذلك وفق ما كشف عنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له، والذي أكد أن الوزارة تكثف من استعداداتها لعقد الامتحانات بشكل جيد، مع الحرص على تفادي أي معوقات تواجه الطلاب خاصة في النواحي التقنية.

امتحانات الثانوية العامة 2021، ستعقد إلكترونياً في لجان مراقبة جيداً وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، وفق تأكيد «شوقي»، والذي أشار أيضًا إلى التنسيق مع العديد من الجهات المعنية للاستعداد على أعلى مستوى لعقد الامتحانات التي تعتبر هي الأفضل في امتحانات الثانوية العامة 2021.

امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونية في المدارس

وتابع وزير التربية والتعليم، أن قصة طه حسين مقررة ضمن المنهج الدراسي ولم تُحذف، موضحاً أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أسس طرق جديدة تمكن من عقد الأسئلة في جزء القصة والتعبير بشكل يتفق تماماً مع نظام الأسلئة الجديد الموضوعية التي تعتمد على الفهم.

وحث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الإطمئنان، موضحاً أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها للاستعداد للامتحانات وتوفير الإجابات على كل ما يدور في ذهن الطالب وولي الأمر.