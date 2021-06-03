سكن لكل المصريين.. 500 ألف وحدة في عواصم المحافظات (تقرير)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «سكن لكل المصريين.. 500 ألف وحدة في عواصم المحافظات».

وجاء في التقرير، أنّه توجيهات رئاسية وتكليف مباشر من الحكومة للعمل على توفير وحدات سكنية للمواطنين في المدن الكبرى وعواصم المحافظات على مستوى الجمهورية لاستغلال الأراضي الفضاء بعد حصرها، مع مراعاة توفير أعلى مستوى من الخدمات بالطرق والمحاور المحيطة بها كافة، لصالح المشروع القومي «سكن لكل المصريين».

وتابع التقرير، أنّه في إطار العمل على توفير السكن اللائق والمناسب للمواطنين، جرى إنشاء 500 ألف وحدة سكنية في المدن الكبرى وعواصم المحافظات على مستوى الجمهورية، وتكليف أكبر المكاتب الاستشارية لتصميم العمارات بالمشروع والإعداد لطرح الإعلان عن الوحدات لمعرفة حجم الطلب عليها ولابدء في التنفيذ.

وأضاف التقرير، أنّه من المقرر تنفيذ وحدات سكنية بمساحة قدرها 110 أمتار مربعة للوحدة، على أن يجرى تخصيصها بتكلفة الإنشاء لذوي الدخول الأعلى من اشتراطات الإسكان الاجتماعي بهدف مساعدة تلك الفئة على توفير مسكن ملائم لهم وفق اشتراطات محددة، حيث يتميز مشروع سكن لكل المصريين بأنّه يشمل الشريحة التي لم تنطبق عليها شروط مشروع الإسكان الاجتماعي سواء بما يسمح بتوفير السكن اللائق والمناسب للمواطنين.

وفي وقت سابق، تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة العاشر من رمضان، ورافقهما المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الهيئة والجهاز والمشروعات، 11380 وحدة سكنية بمبادرة الرئيس «سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل» وأعمال المرافق «مياه – صرف – كهرباء – طرق - غاز طبيعي» بحي الأندلس شرق المدينة.