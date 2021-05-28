آخر تطورات مشروعي «سكن لكل المصريين» و«سكن مصر» بمدينة العبور الجديدة

يضم جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عددا كبيرا من الوحدات السكنية بمبادرتي الرئيس «سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل»، ومشروع «سكن مصر»، حيث يستعد الجهاز لتسليم عدد من الوحدات الجاهزة، ضمن المشروعين داخل المدينة.

وتعد مدينة العبور الجديدة، واحدة من المدن الجديدة، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا، ممثلا فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، من خلال طرح عدد من الوحدات السكنية، وقطع الأراضى، بمساحات وأسعار مختلفة للمواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصرى، وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، آخر تطورات الوحدات السكنية، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ومشروع «سكن مصر»، داخل مدينة العبور الجديدة.

آخر تطورات مشروعى «سكن لكل المصريين» و«سكن مصر» بمدينة العبور الجديدة

- تبلغ عدد الوحدات السكنية بمشروع «سكن لكل المصريين» داخل المدينة، حوالى 26160 وحدة سكنية (1090 عمارة)، بأحياء «المجد - الكرامة - الحرية» بمنطقة الـ 2600 فدان.

- تم إصدار محاضر الاستلام لحوالى 15216 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، بالأحياء الثلاثة «المجد - الكرامة - الحرية».

- تبلغ وحدات مشروع «سكن مصر» بالمدينة حوالى 3120 وحدة سكنية.

- يتم العمل بأعمال طبقة الأسفلت للطرق بموقع المشروع، وتنسيق الموقع العام.

- الاهتمام بالزراعة والصيانة ليتم الحفاظ على المجهود المبذول فى المشروعات التى تقدمها الدولة للمواطن.

- اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

- تأمين العاملين داخل موقع العمل بهذه المشروعات.

- هناك حوالى 1464وحدة بمشروع سكن مصر، جاهزة لتسليم للحاجزين.

- الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق والخدمات لتلبية احتياجات الحاجزين للوحدات.

- ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها، وإنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفى التوقيتات المحددة لها.

وتقع مدينة العبور على بعد بضع دقائق من حي مصر الجديدة عند الكيلو 26 طريق «القاهرة - الإسماعيلية»، وعند الكيلو 10 طريق «القاهرة - بلبيس». ويحيط بالامتداد الجديد الطريق الاقليمي الجديد الرابط بين مدينة العاشر والسادات وقد تم تخطيطها على أعلى مستوى لتستوعب 1054500 نسمة على مساحة 13.4 الف فدان.