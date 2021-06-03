أستاذة بالقومي للسموم تحذر من خطورة إصابة هذه الفئات بالفطر الأسود

قالت الدكتورة دينا شكري، الأستاذة بالمركز القومي للسموم التابع لمستشفيات قصر العيني بجامعة القاهرة، إن عدوى الفطر الأسود موجودة في كل المناطق المحيطة بنا، ولكن الموضوع يتعلق بمن هم أكثر عرضة للإصابة به، ومن يكون أكثر عرضة بالإصابة هم الأقل مناعة يكون أكثر عرضة، وأن موضوع الفطر الأسود بعد ظهور الكورونا نظراً لزيادة ضعف المناعة لدى العديد من البعض، خاصة الذين يتعاطون جرعات من الكرتيزون ومصابين بالسكر.

المركز القومي للسموم: الفطر الأسود لا يمثل وباء

وأضافت شكري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لاتوجد أي أماكن معينة داخل المنزل تساعد على إنتشار الفطر الأسود، لافتة إلى أن الفطريات موجودة بصروة وبآخرى، وان الضرر من باقي الفطريات غير الأسود على صحة الإنسان كبير أيضا ليس بقليل خاصة على أصحاب المناعة الضعيفة والمصابين بأمراض مزمنة كـ«السرطانات، الأورام، الفيروسات الكبدية، الفشل الكلوي، الضغط، السكر، وفشل الأعضاء».

وأوضحت أن الفطر الأسود لايمثل وباء، نظراً لكون الأعداد المصابة بسيطة جداً وغير معدية، فضلًا عن أن العلاج متوفر كما أن المتابعة من قبل المواطنين أصبح عال بعد ظهور الكورونا، وأنه أصبح لافت للنظر بعد ظهوره وانتشاره في الهند، وأن احتمالية الإصابة للفطر الأسود للمواطنين الأصحاء ضعيفة جدًا، ولكنه يهاجم ذوي المناعة الضعيفة.

وأشارت الأستاذة بالمركز القومي للسموم، إلى أن المصابين بالفطر الأسود هم المرضى الموضوعين على أجهزة تنفس صناعي ولديهم المناعة شبه منعدمة «زيرو»، مناشدة المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والالتزام بالتطهير والتعقيم الدوري للمنشٍآت، وعدم أخذ أي جرعات من الأدوية دون استشارة الطبيب المختص.