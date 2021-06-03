رئيس مدينة ملوى يلزم شركة الغاز بإنجاز أعمال رد الشئ لأصله

شدد اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، جنوب المنيا، علي الإسراع فى إنجاز رد الشئ لأصله بأعمال مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة ملوى والانتهاء من أعمال الرصف فى أقرب وقت طبقا للمواصفات الفنية.

وكان رئيس مدينة ملوي، عقد اجتماعا مع مدير عام منطقة المنيا للغاز الطبيعى بشركة طاقة، لمناقشة الدفع بأعمال رد الشئ لأصله، حيث أكد علي تكثيف حجم العمل للإسراع في إنهاء جميع أعمال رد الشئ لأصله بالقطاعات التى تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي بها، وذلك في التوقيتات المحددة لتخفيف الأعباء المرورية عن كاهل المواطنين ولتسير الحركة المرورية بالشوارع.

وشكلت الوحدة المحلية لجنة برئاسة محمد عبدالغنى نائب رئيس المدينة، وفريق عمل من كلية الهندسة بجامعة المنيا، وذلك لسحب عينات من التربة الموضوعة أسفل طبقة الأسفلت للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية بعد تدبيشها حتى لا يحدث هبوط للطبقة الأسفلتية بعد انتهاء أعمال الرصف وذلك من القطاعات التى تم الانتهاء من توصيل الغاز بها بشوارع: الأهرام من سيف باشا غرب حتى العرفانى بحري، عمر مكرم الغربى من مدرسة الزخرفية حتى العرفانى بحرى، عمر مكرم الشرقى، العرفانى البحرى، عباس العقاد، الشباب والرياضة، حى شمال ١ القديم، الحمايدة، والجلاء من المسلة حتى تقاطع شارع سيف باشا.

وقال رئيس مركز ملوي، إن توصيل خدمة الغاز الطبيعي لجميع فئات المواطنين تعتبر نقلة وطفرة نوعية هامة في خريطة التنمية الشاملة، مؤكدا أنه تم الانتهاء من ضخ الغاز الطبيعي لقطاعات 20، 21 بحى شرق مدينة ملوي لخدمة أكثر من 10 آلاف وحدة سكنيه وجارى استكمال توصيل الغاز بباقى قطاعات حى شرق.