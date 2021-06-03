ضبط أدوية وألبان أطفال مجهولة المصدر في حملة على الصيدليات بالشرقية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية في الشرقية، برئاسة مديرة الإدارة، ومفتشي الصيدلة بالإدارات الصحية بفاقوس وكفر صقر، حملة للتفتيش علي المنشآت الدوائية والصيدليات العامة بمراكز ومدن فاقوس وكفر صقر.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 1784 «وحدة/أمبول/عبوة/كبسولة» لأدوية متنوعة، تمثلت المخالفات المضبوطة في ألبان أطفال مجهول المصدر بدون فواتير، وأدوية مهربة، ومستلزمات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية، ومستحضرات طبية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وأدوية محفوظة في غير إشتراطات التخزين المناسبة مما قد يعرضها للتلف، بالإضافة إلي ضبط أدوية مدرجة بالجدول الأول والثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة جنح أمن دولة طوارئ لسنة ٢٠٢١، بمراكز شرطة فاقوس وكفر صقر.

وأكد مسعود إستمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع المشاركين في الحملة، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالمرور المكثف علي المنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.