شركات سياحية تحدد أسعار السفر للسعودية من الإمارات بـ10 آلاف جنيه

بدأت العديد من شركات السياحة المصرية، تنظيم رحلات إلى الإمارات للعاملين المصريين بالسعودية الراغبين في العودة لعملهم بالمملكة، مع فتح الطيران بين مصر والسعودية، وذلك عن طريق الإمارات العربية المتحدة، بأسعار تبدأ من 10 آلاف جنيه، وتشمل التأشيرة سفرة واحدة فقط للإمارات لمدة شهر + التأمين الصحي لمدة شهر+ تذكرة الطيران (القاهرة -دبي) + تذكرة الطيران من دبي إلى المدن السعودية ( جدة أو الرياض أو الدمام).

سعر البرنامج شامل الإقامة بفنادق دبي

وأوضحت الشركات أنّ سعر البرنامج يشمل أيضا الإقامة لمدة 15 يوما بفنادق في دبي 3 نجوم أو ما يماثلها، وتابعت أنّه مسموح للراكب باصطحاب حقيبتين على الطائرة وفق الوزن المسموح به، وهو 23 كيلو جرام، 7 كيلو جرام.

وتابعت الشركات أنّ سعر البرنامج لا يشمل قيمة تحليل pcr الخاص بكورونا في مصر، فضلا عن تحليل pcr في الإمارات وتكلفتة 150 درهما، إضافة للانتقالات داخل الإمارات العربية المتحدة وتكلفة الحجر الصحي المؤسسي عند الوصول للسعودية، والذي يشمل الإقامة الكاملة بالوجبات لمدة أسبوع، وإجراء 2 تحليل pcr الخاص بكورونا فضلا عن الانتقالات بالمملكة العربية السعودية.

إقبال كبير للسفر للسعودية عن طريق الإمارات

وكشف مصدر في غرفة شركات السياحة، عن أنّ الشركات بدأت تنظيم البرامج للعاملين المصريين بالسعودية الموجودين بالقاهرة منذ عدة أشهر، والذين حال قرار المملكة العربية السعودية فبراير الماضي بتعليق دخولهم من مصر لأراضي المملكة مباشرة، وحال رغبتهم في السفر للسعودية فعليهم قضاء فترة أسبوعين بإحدى الدول المسموح لمواطنيها والمقيمين بها السفر للمملكة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه بعد موافقة السعودية على إلغاء حظر السفر من الإمارات الأسبوع الماضي، بدأت الشركات السياحية المصرية تنظيم رحلات لهؤلاء العمالة للإقامة بالإمارات لمدة أسبوعين، موضحا أنّ التأشيرات التي تصدر للمصريين المسافرين للإمارات سياحية.

وأوضح المصدر أن هناك إقبال كبير من المصريين على السفر إلى الإمارات لقضاء فترة الأسبوعين قبل العودة للمملكة العربية السعودية، لقلة قيمة البرنامج بالمقارنة بالسفر عن طريق دول عربية أخرى، مثل البحرين أو سلطنة عمان، متابعا أنّ غالبية العمالة المسافرة حاصلة على جرعتين من تطعيم أسترازينكا المعتمد من قبل المملكة العربية السعودية.