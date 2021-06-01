مصدر بـ«الصحة»: نستعد لإطلاق موقع للحجاج والمسافرين لحجز لقاح كورونا

كشف مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان، عن عزم الوزارة إطلاق موقع للحجاج والمسافرين إلي الخارج للتسجيل بهدف الحصول علي لقاح كورونا، موضحا أن هناك عدة اجتماعات تتم خلال الفترة الحالية لمعرفة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتنفيذ هذا الأمر وتسهيل المهمة علي المواطنين المسافرين للخارج.

فرض لقاح كورونا للمسافرين للدول بالخارج

وأشار المصدر فى تصريح لـ«الوطن» إلي أن هناك بعض الدول التي ستفرض شروط للسفر منها وإليها الحصول علي لقاح كورونا كإجراء احترازي ضد جائحة فيروس كورونا، لافتا إلي أنه متوقع وصول مليوني جرعة في النصف الأول من الشهر الجاري من كل «سينوفاك، وسينو فارم»، بخلاف 1.9 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» ضمن اتفاقية «كوفاكس».

وأضاف، أن عملية تطعيم المواطنين بلقاح كورونا تسير علي خطي ثابته في مصر، وعن قلق المواطنين بشأن اللقاح، أكد المصدر، أن الوزارة تتفهم هذا القلق ولكن جميع اللقاحات فعالة وآمنه ولا داعي للخوف وأعراضها الجانبية بسيطة وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والصداع البسيط وهي أعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تستدعي للطبيب.

إلى ذلك، تواصل وزارة الصحة رفع أعلي درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخري.

وناشدت الصحة المواطنين في حال ظهور أي أعراض بأنه يجب الذهاب إلي المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر وبخاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات وأنه لا صحة بمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم كافة المواطنين بعد الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات وزارة الصحة و المستشفيات الجامعية والقوات المسلحة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.