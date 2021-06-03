القصة الكاملة لذبح بائع في الإسكندرية على يد 5 أشخاص 

أقدم 5 أشخاص على ذبح بائع في منطقة أبو سليمان شرق الإسكندرية، بعد نشوب خلاف بينهم فقرروا التخلص منه بتحريض من زوجة شقيقة المجني عليه.

وقرر المستشار أشرف المغربى المحامى العام الأول لنيابات المنتزة بالإسكندرية، حبس 5 متهمين، 4 أيام علىت ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وسرعة ضبط متهمين آخرين، شاركوا في ذبح عبد الرحمن السيد محمد السيد السقا، بائع، داخل محل جزارة بسوق «أبو سليمان» بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

تحقيقات ذبح شاب في منطقة أبو سليمان في الإسكندرية

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة وجود خلافات سابقة بين المتهمين والمجنى عليه، حيث تبين أن زوج شقيقة المجني عليه أرشد المتهمين عن مكان تواجده حيث توجهوا إليه، وما إن أبصرهم لجأ إلى محل جزارة للإختباء به، ألا إنهم تتبعوه وانهالوا عليه بأسلحة بيضاء وذبحوه.

وتكثف نيابة الرمل ثان برئاسة المستشار أحمد سمير غيث رئيس النيابة التحقيق في القضية التى تحمل رقم 5286 لسنة 2021 إداري ثان الرمل.

وتسلمت النيابة العامة محضر التحريات فى الواقعة، المحرر بتاريخ 31 مايو2021 بمعرفة الملازم أول مروان سكر معاون مباحث القسم، وتوصلت التحريات إلى قيام المتهمين «محمود.ر»، «جابر.ر»، «محمد.د»، «جابر.ح»، «محمد.ح»، و«أحمد.م»، بارتكابهم الواقعة بسبب وجود خلاف سابق قام على إثره المتهمين برصد تحركات وأماكن تواجد المجني عليه بعد أن كانوا قد أعدوا عدتهم لتنفيذ ما خططوا إليه بإحضار الأسلحة البيضاء وذلك لبسط نفوذهم بالمنطقة لإظهار سطوتهم على الجميع وقيامهم بأعمال البلطجة والعنف تجاه الجميع معتمدين في ذلك على شهرتهم الإجرامية وأنهم من ذوي السوابق بالمنطقة.

وفور إخبارهم بمكان تواجد المجني عليه توجهوا إليه فورا و قاموا بالتناوب بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء وكذا التعدي على كل من المدعو «أحمد ماهر محمود مصطفى» و«أحمد السيد محمد كامل»، تصادف تواجدهما بمكان الواقعة، ما نتج عنه اصابتهما.

النيابة تستمع لأقوال أشقاء المجني عليه في الإسكندرية

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الواقعة حيث قررت «آمال السيد محمد السيد السقا»، شقيقة المتوفى وجود خلافات سابقة حررت على إثرها عدة محاضر ضد المتهمين الذين قاموا بتهديدها لإجبارها على التنازل عن تلك المحاضر وعندما رفضت قاموا فى اليوم التالى بقتل شقيقها المجنى عليه.

وتضمنت أوراق القضية مناظرة النيابة لجثة المجنى وبيان ما بها من إصابات حيث تبين أن الجثمان لشاب في منتصف العقد الثالث من العمر تقريبا متوسط الطول والبنية قمحي البشرة ذو شعر رأس أسود اللون و لحية وشارب غير حلقتين يرتدي من الملابس ما هو عبارة عن تي شيرت أسود اللون أسفله بنطال رياضي كحلي اللون حافي القدمين.

واستمعت النيابة العامة الى أقوال المتهمين الذين قرروا انهم كانوا متوجهين الى الى بعض الاشخاص لمطالبهم برد مبلغ من المال وحملوا الاسلحة البيضاء حشية التعدى عليهم ، واثناء عودتهم ابصروا المجنى عليه حدثت بينهم مشاجرة.

النيابة العامة تعرض فيديو ذبح شاب في الإسكندرية

وفاجأت النيابة العامة المتهمين بمقطع فيديو مسجل يوضح اعتدائهم على المجنى عليه وتتبعه داخل محل الجزارة فاعترفوا بأنهم الأشخاص المتواجدين بالفيديو، فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، واستعجال تقرير الطب الشرعي، وسرعة ضبط وإحضار باقى المتهمين.